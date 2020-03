Corona-gezin uit Sint-Truiden belt naar huisarts maar staat versteld van het antwoord:“De testen zijn op. Ziek maar uit en als het erger wordt, ga naar spoed” Coronatesten enkel voorbehouden voor verzorgend personeel Dirk Selis

14 maart 2020

14u31 0 Sint-Truiden Het gezin van Gaby S. zit thuis met 39 graden koorts. Haar man heeft van de week nog vergaderd met iemand die afgelopen donderdag positief op Corona getest is. Op vraag van haar huisarts ging ze in quarantaine. Maar toen vanmorgen de koortsthermometer de hoogte inschoot, belde ze opnieuw naar haar huisarts...

“Ziek maar uit zoals een gewone griep”, zei de Truiense huisarts. “De testen zijn zo goed als op en zijn enkel nog voor het verzorgend personeel bestemd. Wanneer het erger wordt begeef je je maar naar de spoedafdeling van het Sint-Trudo Ziekenuis”. Toen klonk de kiestoon. “Daar sta je dan”, zegt de Truiense Gaby die liever niet met haar naam in de krant wil. “We hebben een zoontje van 7 jaar. Je ziet die vreselijke beelden over Corona op het journaal. Iedereen moet in lockdown. Maar als je het virus dan denkt te hebben, word je niet getest en moet je uitzieken zoals bij een gewone griep na een telefoontje van je huisarts. Dat was het dan. Misschien ligt het aan mij, maar ik kan niet meer volgen.”

Italiaanse toestanden

“Klopt”, zegt dokter Steven Haesaert van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw. “De testen zijn zo goed als op en worden enkel voorbehouden voor het verzorgend personeel. De huisartsen gaan nu telefonisch een medische triage doorvoeren om zo Italiaanse toestanden te vermijden waar mensen van 70 jaar geen plaats meer hebben in een ziekenhuis omdat daar de bedden vol liggen. Enkel patiënten waar de gezondheidstoestand schrikwekkend is, worden meteen doorverwezen naar het ziekenhuis.”