Conceptstore Decadence de Luxe opent inspirerende pop-up in Hasseltse club Versuz Dirk Selis

05 juni 2019

11u33 0 Sint-Truiden Bij club Versuz in Hasselt kan je voortaan niet alleen je beste moves showen op de dansvloer of genieten van het verwarmde buitenzwembad van IPANEMA, het recent geopende zomerterras. Je kan er ook inspiratie opdoen voor een leuke outfit in de pop-up store die in de ingang van de discotheek gevestigd is. Conceptstore ‘Decadence de Luxe’, de kledingzaak uit Sint-Truiden die betaalbare mode voor dames aanbiedt,nam zijn intrek in de store.

“Versuz zet al jaren hoog in op vernieuwing en investeerde recent nog fors in een gloednieuwe geluids, licht- en video-installatie. Ook de komst van Decadence de Luxe zorgt voor een frisse wind en voegt een leuk extraatje toe aan de clubbeleving. De collectie die in de shop hangt is een selectie van de coolste must-haves uit de winkel in Sint-Truiden en de webshop, gaande van jurken over schoenen tot accessoires. Toch niet gevonden wat je zocht? Op de tablets in de pop-up shop kan je het volledige aanbod van Decadence de Luxe bekijken en meteen een bestelling plaatsen die later bij jouw thuis geleverd wordt of die je de week nadien kan ophalen bij Versuz zelf. De shop van Decadence de Luxe hanteert dezelfde openingsuren als de discotheek” vertelt Kirsten Craninx, eigenares van Decadence de Luxe in Sint-Truiden.

Unieke marketingtool voor een retailer

De discotheek uit Hasselt opende voor het zesde jaar op rij de deuren van zijn befaamde beachbar IPANEMA, die Zuid-Amerikaanse vibes naar het hartje van Limburg brengt. Daarnaast nam Decadence de Luxe zijn intrek in de club. “Bij Decadence de Luxe volgen we de laatste trends op vlak van mode op de voet en vertalen deze in catchy items die we in onze winkel en webshop aanbieden. Het publiek dat we hiermee bereiken, is vergelijkbaar met de bezoekers van Versuz. Net als de club zijn wij constant bezig met vernieuwing en het opvolgen van wat ‘hot’ en ‘trendy’ is om mensen te blijven entertainen”, zegt Craninx. “Het is voor een winkel als Decadence de Luxe een unieke kans om ons bekend te maken tot ver buiten onze eigen winkel en in contact te komen met nieuws klanten. Dit is een unieke marketingtool voor ons.” voegt Kirsten toe.

Bohemian style

De collectie, die wekelijks aangevuld wordt met nieuwe items en maandelijks aangepast wordt naar het seizoen, werd bij de opening afgestemd op de tropical feeling van beachbar IPANEMA. Zomerse kleuren en prints sieren momenteel de rekken, met kleding, schoenen en accessoires à la bohemian style die je doen wegdromen naar een vakantie op Ibiza.