Coach Kevin Muscat (STVV): “Ik selecteer op basis van prestaties” Filip Kevers

22 september 2020

08u33 0 Sint-Truiden Na een smadelijke 3-0 kon de vraag die veel supporters zich al lang stellen niet langer uitblijven. Waarom geen Teixeira en Garcia in de basis, zoveel ervaring toch, wilden we van coach Kevin Muscat weten. Wel, die leek niet amused door zoveel ‘vrijpostigheid”, maar antwoordde toch.

Een kaas met gaten, dat is de Sint-Truidense verdediging. Al loopt het niet alleen daar mis. Toch is en blijft het raar dat Kevin Muscat in deze situatie jongens als Garcia en Teixeira aan de kant liet en zelfs Janssens weer voorrang gaf op Sankhon. En dus stelden we hem in Jan Breydel de vraag waarom. Een vraag die duidelijk niet werd geapprecieerd. Want wat volgde was een ogenblik stilte gevolgd door een meewarige glimlach waarmee hij wou zeggen: wat vragen jullie nu..... En dan toch. “Teixeira? is die twee weken geleden niet van het veld gestuurd?”, probeerde hij het eerst met een kwinkslag die er eigenlijk geen was, want de Portugees is net als Sankhon sinds een rode kaart naast het team gevallen. Alsof de coach hen dat blijft verwijten. “Neen, laat me duidelijk stellen dat ik mijn beste team selecteer. En ik doe dat op basis van prestaties, zeker ook op basis van wat ik elke dag op training zie. Meer kan en wens ik daar niet aan toevoegen. Wie er niet bij is, moet de oorzaak vooral bij zichzelf zoeken. Maar laat me nog even een vraag naar jullie toe stellen. Waarom vragen jullie dat nu pas? Na Antwerp heb ik daar niks van gehoord. Waarom? Toen vonden jullie het blijkbaar niet zo slecht, of wel? Goed, ik zal in jullie plaats antwoorden. Toen deden de jongens die vandaag in groep onderuit gingen het wel meer dan behoorlijk.”