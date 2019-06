Clubarts STVV spreekt vandaag in New York over kniechirurgie met hypermoderne robot Dirk Selis

20 juni 2019

06u47 0 Sint-Truiden Vandaag zal dr. Peter Bollars het knie-team van Sint-Trudo vertegenwoordigen op het vierdaags CAOS congres in hartje New York. CAOS staat voor Computer Assisted Orthopedic Surgery. In het voorjaar van 2018 kocht het ziekenhuis een NAVIO-robot aan als hulpmiddel voor het plaatsen van knieprotheses. Dr. Bollars kan nu, als eerste in Europa, de resultaten delen met orthopedische chirurgen van over de hele wereld.

Er vinden op vlak van orthopedische chirurgie heel wat thematische congressen plaats, maar dit is het grootste onafhankelijke congres ter wereld rond het thema van orthopedische chirurgie met behulp van computertechnologie. Jaarlijks delen in New York tal van orthopedische chirurgen hun kennis met elkaar in het domein van robotica en orthopedie. Dr. Peter Bollars maakt deel uit van het orthopedisch team van Sint-Trudo Ziekenhuis en is gespecialiseerd in knie- en schouderpathologie. Daarnaast is hij clubarts bij STVV. Op het congres deelt hij de eerste ervaringen van het knie-team van Sint-Trudo rond het plaatsen van knieprotheses met behulp van computertechnologie en de NAVIO-robot. Hij legt in korte lijnen uit wat zijn boodschap daar zal zijn: “We streven met het knie-team van Sint-Trudo naar een zo groot mogelijke patiëntentevredenheid. Ondanks de grote inzet en nieuwe technologieën blijkt dat wereldwijd 15 à 20 procent van de patiënten niet tevreden is na prothesechirurgie. Mogelijke oorzaken hiervan zijn onder andere instabiliteit van de prothese”, zegt Bollaerts.

3D-informatie

“Met de NAVIO-robotica krijgen we constant 3D-informatie tijdens de ingreep. Die info geeft ons zowel feedback over de beenderstand alsook over de weke delen en de balans van de knie, twee zeer belangrijke parameters bij prothesechirurgie. Met deze informatie heeft de chirurg dus veel meer controle tijdens het hele operatieve proces. Zo zou het mogelijk moeten zijn om nauwkeuriger te kunnen werken en de accuraatheid in het geheel te verbeteren, wat op termijn kan leiden tot minder revisiechirurgie en mogelijk een grotere patiëntentevredenheid.”

Robotica rukt op in operatiekwartier

De eerste resultaten van het knie-team van Sint-Trudo, bestaande uit dr. Bollars en dr. Mievis, zijn veelbelovend. De prothese wordt heel nauwkeurig geplaatst. “Er is uiteraard nog verder klinisch onderzoek nodig om deze resultaten te staven. Maar we zien vanuit Sint-Trudo Ziekenhuis duidelijk dat hier toekomst in zit. Robotica komt langzaam overal binnen in het operatiekwartier, niet alleen bij orthopedie. We zijn vanuit het Sint-Trudo Ziekenhuis én knie-team zeer blij met deze evolutie en de goede resultaten”, besluit dr. Bollars.