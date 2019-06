Claes & Zonen verkocht aan Franse familie Maurin Dirk Selis

14 juni 2019

12u15 0 Sint-Truiden Vorige week hebben de families Claes en Maurin een akkoord gevonden met betrekking tot de verkoop van de aandelen van de Mercedes-Benz concessies gelegen in Sint-Truiden, Tienen en Tongeren en de verkoop van de aandelen van het Revisiebedrijf Claes & Zonen. De aandelen werden verkocht aan een internationale groep met meer dan 100 concessies in zijn portefeuille in het buitenland en reeds een 15 tal in België waaronder GMS LEUVEN. Het nieuws geraakte vandaag bekend.

Claes & Zonen is in Limburg en daarbuiten een waar begrip in de autosector. Zowel voor eigenaars van Mercedes-Benz personenwagens als voor ondernemingen met bedrijfsvoertuigen. Wat in 1950 begon als het bescheiden revisiebedrijf van André Claes groeide een paar decennia later uit tot de succesvolle Groep Claes & Zonen, met vestigingen in Sint-Truiden, Tienen en Tongeren. Zonen Ludo, Edmond, Luc en Johnny staan vandaag nog aan het roer en bouwden het levenswerk van hun vader verder uit. Ook de derde generatie Claes, met name Stijn, Tine en Lies stond achter de beslissing om de aandelen te verkopen.

Geen ontslagen

“De sturing van de Belgische vestigingen zal steeds via een Belgisch managementteam gebeuren en alle werknemers blijven aan boord” vertelt Johnny Claes. Bij de familie Claes heerst een gevoel van opluchting nadat ze een traject van een tweetal jaar op een succesvolle manier hebben kunnen afsluiten. Belangrijk hierin was wel dat de familie dezelfde waarden en normen terug zou vinden bij de kopende partij en dat er voor alle huidige medewerkers volledige werkzekerheid kon gegarandeerd worden. Aan die voorwaarden werd absoluut voldaan bij de overname door de familie Maurin waar je, ondanks de groei die ze reeds hebben doorgemaakt, nog steeds het familiale karakter sterk terug vindt. “De huidige directie van Claes & Zonen blijft volledig aan boord en aan de manier van werken zal onder het motto ‘never change a winning team’ ook heel weinig veranderen. De klanten kunnen dan ook absoluut blijven rekenen op dezelfde topservice die zij al jaren gewoon zijn en ook de naam Claes & Zonen blijft behouden” klinkt het.