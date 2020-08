Chinese duivenliefhebbers schenken 47.000 chirurgische mondmaskers aan stad Sint-Truiden Dirk Selis

24 augustus 2020

09u47 0 Sint-Truiden Chinese duivenliefhebbers organiseerden een veiling van hun eigen duiven, en met de opbrengst kochten ze 47.000 chirurgisch mondmaskers om aan stad Sint-Truiden te schenken. “We zijn zeer blij met deze schenking die een welkome ondersteuning betekent voor onze zorginstellingen en organisaties,” reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Eind 2019 dook in de Chinese stad Wuhan voor het eerst het coronavirus op. De stad werd als eerste in de wereld zwaar getroffen door COVID-19 en de epidemie verspreidde zich vanuit Wuhan naar de rest van de wereld. “Een aantal Chinese en Belgische duivenliefhebbers sloegen daarom de handen in elkaar: Belgische duivenliefhebbers schonken een aantal duiven die per opbod verkocht werden in China”, vertelt CD&V-gemeenteraadslid en dierenarts Raf Herbots, die zeer bekend is met de wereld van duivenliefhebbers. “Met de opbrengst werd materiaal aangekocht om de inwoners van Wuhan te helpen.”

Chirurgische mondmaskers

Eind maart kwam Sint-Truiden als epicentrum van het coronavirus in België internationaal in de pers. De Chinese duivenliefhebbers organiseerden op hun beurt een veiling van hun eigen duiven, en met de opbrengst kochten ze chirurgische mondmaskers aan om aan stad Sint-Truiden te schenken. Herbots werd aangesproken als contactpersoon, gezien zijn eigen kennis van de duivensport als dierenarts en verkoper van duivensportproducten, ook op de Chinese markt. “In februari heb ik zelf samen met andere Belgische duivenliefhebbers een duif geschonken voor de veiling ten voordele van Wuhan. Het doet mij veel plezier om te zien dat onze Chinese vrienden zich op hun beurt inspannen om Sint-Truiden te helpen,” vertelt Raf Herbots.

Solidariteit

De maskers werden in juni geleverd in België. Alvorens deze vrijgegeven konden worden, verplicht het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een testing door een officieel labo. In juli werd bevestigd dat de 47.000 geschonken mondmaskers ATP-evenwaardig zijn en als chirurgisch mondmasker gebruikt kunnen worden. In overleg met de dienst noodplanning van de stad Sint-Truiden werd een verdeling opgemaakt waarbij de mondmaskers zullen geschonken worden aan de zelfstandig verpleegkundigen wonend in Sint-Truiden, aan de vijf Truiense woonzorgcentra, het Sint-Trudo-ziekenhuis, de stad zelf, Sint-Vincentius, Team Hope en OnderOns. “Dit initiatief van de Chinese duivenmelkers toont aan dat solidariteit tijdens deze pandemie de internationale grenzen overstijgt. We zijn zeer blij met deze schenking die een welkome ondersteuning betekent voor onze zorginstellingen en organisaties,” reageert burgemeester Veerle Heeren.