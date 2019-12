Chinese duivenhandelaar vraagt 3.000 euro per dag werkonbekwaamheid na verkeersagressie, maar rechtbank weigert verzoek Birger Vandael

10 december 2019

12u59 0 Sint-Truiden Een Chinese duivenhandelaar vroeg een schadevergoeding van 3.000 euro per dag dat hij geen duiven kon verkopen door verwondingen aan zijn gezicht. In totaal zou de Truiense dader (28) 24.000 euro moeten betalen, omdat hij bij de verwondingen bij een geval van verkeersagressie aanbracht. De rechtbank weigert echter de schadeclaim.

De feiten speelden zich af op 19 juni 2019 in Sint-Truiden. De 28-jarige beklaagde kreeg het er danig op zijn heupen toen enkele voetgangers de weg overstaken en besloot om zijn wagen aan de kant te zetten. Hij stapte uit, werd verbaal agressief en gaf een Chinese toerist vervolgens een kopstoot. Voor die feiten krijgt de beklaagde een werkstraf van 60 uur.

Livestream

Opvallend was vooral de enorme schadevergoeding die door de burgerlijke partij gevorderd werd. De Chinees had het niet over arbeidsongeschiktheid, maar stelde dat een ongeschonden gelaat van belang is om zijn job te kunnen uitvoeren. Via livestream verkoopt hij immers iedere dag duiven aan Chinese klanten en dat levert hem naar eigen zeggen de mooie som van 3.000 euro per dag op.

De rechtbank gaat niet mee in die vordering. “De burgerlijke partij bewijst zijn gebruikelijke winsten niet. Bovendien kan hij het probleem makkelijk verhelpen door de camerafocus te leggen op de duif in kwestie.” De Truienaar moet wel de medische kosten betalen, alsook de prijs van de littekens, in totaal goed voor 1.507,21 euro.