Chef Ayt Erdogan gaat met restaurant Blanco op zoek naar een Truiense Michelinster Dirk Selis

29 november 2019

16u57 4 Sint-Truiden Sterrenchef Chef Ayt Erdoganb (45) opent rond de jaarwisseling zijn restaurant Blanco in het Truiense Bogaardenklooster. De Nederlands-Turkse chef staat bekend om zijn kruising tussen de mediterrane met de Europese keuken onder het motto ‘East meets West’. En dat doet hij volgens kenners op een werkelijk fenomenale wijze.

“De bron van mijn culinaire identiteit vond ik langs de onvolprezen kookkunsten van mijn moeder”, vertelt de uit Nederland afkomstige Ayt. Hij werkte in tweesterrenzaken in Amsterdam en Utrecht en groeide uit tot een topkok onder de vleugels van grote namen in de culinaire Nederlandse wereld. Chefs Jan de Wit (Le Restaurant), Alain Caron (Café Caron), Noël Vanwittenbergh (Ciel Bleu) en Jerry Overeem (Bronckhorst) leerden hem de fijne kneepjes van de Franse keuken.

Michelinster

“Ik heb in Sint-Truiden mijn hart verloren, nadat een goede vriendin me hier eens inviteerde”, zegt chef Ayt. “Je kan wel zien dat het de zesde monumentenstad van Vlaanderen is. En in zo’n prachtig monument kan ik mijn zaak Blanco beginnen. Ik denk dat de Truienaren mijn keuken wel zullen smaken. Het wordt een spannende cross-over tussen het oostenen het westen. Ik ken mijn klassiekers, maar kies bewust voor een eigentijdse benadering waarbij smaak een geheel eigen dynamiek krijgt. Maar ook internationaal is Sint-Truiden aan het opkomen, heb ik begrepen. Ik denk daarbij aan de komst van Droneport op Brustem en de Japanners bij STVV. Dat creëert mogelijkheden. Mijn ambitie? Een goed draaiend restaurant met hopelijk in 2021 een Michelinster. Het wordt tijd dat Sint-Truiden er eindelijk eentje binnenhaalt, hé.”

‘Mijn Restaurant’

Blanco wordt de nieuwe naam, van ten minste een gedeelte, van het Truiense Bogaarderklooster dat dateert uit de 14de eeuw. Het is dan ook een monumentaal pareltje. Prinsbisschop Ernest van Beieren richtte er in 1589 een seminarie op, dat er bleef tot 1797, in drie gebouwen rondom een binnenplaats. Het classicistische poortgebouw aan de straatzijde dateert uit 1778, terwijl de twee vleugels met renaissancistische gevels uit 1642 en 1692 dateren. Tot 1910 deden de gebouwen dienst als stadscollege. In 2008 openden Ann Peeters en Tom Paumen er het restaurant Bigarreaux. De twee finalisten van het toen razend populaire VTM-programma ‘Mijn Restaurant’ verloren nipt de grote finale van Gaëlle en Claudio in Kortrijk. Zij sloten er de deuren in 2013 en daarna werd het stil. Maar goed, rond de jaarwisseling komt er eindelijk terug leven in het voormalig klooster.