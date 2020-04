Charmezanger Freddy Davis verliest echtgenote Anita (55) aan Covid-19: “Ze was mijn grootste fan. Wat haar is overkomen, wens ik mijn ergste vijand niet toe” Dirk Selis

05 april 2020

18u36 0 Sint-Truiden Afgelopen vrijdag verloor Freddy Swijsen, beter bekend als charmezanger Freddy Davis, zijn partner en grootste fan Anita Schurmans in de strijd tegen het coronavirus.

Steeds meer komen achter de cijfers en de statistieken de gezichten te voorschijn van de mensen die de strijd tegen Covid-19 verloren. Zo ook Anita Schurmans, de echtgenote van Freddy Swijsen. “Amper 10 dagen geleden werd Anita ziek. Het verdict viel snel. Corona. In het ziekenhuis brachten ze haar in een kunstmatige coma, vrijdag sliep ze in. Anita was amper 55", vertelt Freddy Davis Dat sommige mensen, ondanks alles, toch nog gewoon hun zin doen, vindt Freddy bijna ondraaglijk. “Die lockdownfeestjes zijn echt onaanvaardbaar. Mensen toch, wat Anita is overkomen wens ik mijn ergste vijand nog niet toe. Ze heeft zonder haar naasten tegen dat virus moeten vechten. Enkel op het einde mochten we wij haar komen. Verschrikkelijk is me dat.”

Grootste fan

Anita was mijn steun en toeverlaat. Als partner, maar zij was ook mijn grootste fan. Als het een keer tegenstak in mijn carrière, was zij diegene die vond dat ik nooit mocht opgeven. Gezien de richtlijnen omtrent het Covid-19 virus zal de uitvaart plaatshebben in intieme familiekring. En is er dus ook geen afscheidsmoment voorzien”, vertelt Freddy. “Wel heb ik een filmpje gemaakt, zo hebben de mensen nog iets om aan Anita te herinneren.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.