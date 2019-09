CEO Trudo Carlier van De Blauwe Vogel over failliete Thomas Cook: “Groter is niet altijd beter, integendeel” Dirk Selis

23 september 2019

12u23 1 Sint-Truiden Nu de Britse touroperator Thomas Cook met onmiddellijke ingang alle activiteiten heeft stopgezet, start een gigantische operatie om honderdduizenden reizigers thuis te krijgen. Maar hoe is het zo ver kunnen komen? Wij vroegen aan CEO Trudo Carlier van De Blauwe Vogel uit Sint-Truiden, het grootste onafhankelijke reisbureau van ons land, om wat meer duiding.

“Tja, het was binnen onze sector genoegzaam bekend dat dit niet goed kon aflopen”, vertelt Trudo Carlier. “De schuldenberg is zo groot, dat je niemand vindt om deze over te nemen. Misschien een doorstart, als het Chinese Fosun, dat vandaag met 18 procent van de aandelen al de grootste aandeelhouder van Thomas Cook is, het dan snel kan heropstarten en schuldenvrij kan maken. Het probleem is dat die Thomas Cook Group gigantisch groot is geworden en dat ze geen overzicht meer hadden. En het grootste probleem van allemaal : je kon er geen ‘gezicht’ meer op plakken. Enkele weken geleden was een topman van Thomas Cook Belgium hier voor de zomer 2020 en ik vroeg hem: ‘Hoe zit het nu met Fosun en de aandelenperikelen?’ ‘Wij weten niets en horen niets van hogerhand’, vertrouwde hij me toe. Dat is toch een teken aan de wand, niet? Dat zelfs een topman over 0 informatie beschikt over zijn eigen bedrijf TC Belgium.”

Niemand is verantwoordelijk

“Toch geen kleine speler met zoveel Neckermann kantoren en Thomas Cook in alle reiskantoren? “Daar zijn ze nu net aan ten onder gegaan. Niemand is verantwoordelijk, en wie is finaal de eigenaar? Een schimmige constructie van bedrijfjes, investeringsfondsen, pensioenkassen en risico investeerders van overal. En dan kapseist zelfs de grootste boot. Groter is niet altijd beter, integendeel.”

Zware klap voor Brussels Airlines

“Wij hebben er gelukkig geen hinder van omdat we niet meer met hen samenwerken. Onze reizen gaan dus gewoon door zoals voorzien, zonder enige wijziging. Maar het is een drama voor het degelijke personeel van TC Belgium en zeker ook voor Brussels Airlines. Zij verzorgden sinds enkele jaren alle vluchten voor Thomas Cook en Neckermann Belgium. Dat is dus een héél zware klap voor Brussels Airlines en er is geen ‘ vervanger’ om dat volume over te nemen. De enige grote speler die nu overblijft is TUI en die hebben hun eigen airline. Dat is dus een extra probleem voor Brussels Airlines voor de nabije toekomst. En stel dat TC Belgium toch nog zou blijven bestaan : wie gaat daar nu een reis boeken & voorschot betalen? Inderdaad, de vraag stellen is ze beantwoorden. Er zal nu geen enkele klant meer zijn, die daar in alle gemoedsrust een voorschot gaat afgeven.

Kleine garnaal

“TC Belgium was maar een kleine garnaal qua omzet in het mondiale TC verhaal. Als de grootste speler, in dit geval de UK, omvalt, zal België het niet redden. Dat is een utopie. Zoals zo vaak in het verleden is gebleken, wanneer de eerste dominosteen is gevallen, stop je de rest zelden of nooit.”

Garantiefonds

“Klanten die reizen met TC of Neckermann gaan sowieso al hun geld terugkrijgen. In België is het voor iedere reis verplicht om een bijdrage te leveren aan het garantiefonds. Die komt tussenbeide bij calamiteiten zoals nu. Voor klanten die ter plekke zijn, wordt het verblijf ook betaald of ze komen vroeger naar huis. In landen zoals UK en Nederland is dat niet van toepassing of verplicht, en dat zijn daar dus kleine drama’s.”