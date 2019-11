CEO Takayuki Tateishi (STVV) gaat Haspengouws fruit exporteren naar Japan: “Elk euro opbrengst wordt in Sint-Truiden en STVV geïnvesteerd” Dirk Selis

15 november 2019

16u42 0 Sint-Truiden CEO Takayuki Tateishi van STVV deed vanmiddag op een uitgebreide persconferentie zijn plannen voor STVV en Sint-Truiden op een sobere wijze uit de doeken. Hij wil financiële stabiliteit in de voetbalclub brengen. Maar eens dat bereikte wil hij in de regio investeren. Opbrengsten zullen allemaal worden geïnvesteerd in de club (o.a. een nieuw oefencomplex) maar ook in de stad. Zo gaat hij samen met Nicolai Fruit, fruit exporteren naar Japan.

Het was zijn eerste persconferentie in Tateishi in twee jaar. Sober bijna docerend deed de Japanner in een vijftig slides zijn plannen uit de doeken. Tateishi wil eerst financieel orde op zaken stellen en op dat vlak gaat het met STVV stilaan de goede weg op. Het structureel verlies verminderd, een aantal schulden zijn weggewerkt. Wil STVV nu financieel stappen voorwaarts zetten, dan moet er extra geld binnenkomen. En dat wil de Japanner doen via sponsorwerving in Japan en Azië (India, Korea, Vietnam....) omdat daar in tegenstelling tot in België en Europa nog veel geld te rapen is. “DMM sponsort elk jaar 4 miljoen als hoofdsponsor. Geen enkele Belgische club doet beter”, zei Tateishi. “Daarnaast genereren we nog zo’n 1,5 miljoen via Japanse co-sponsors. Dit kan een mooie weerslag hebben, ook op Belgische bedrijven.”

Grootste winkelketen ter wereld

Maar Tateishi en DMM gaan zich ook economisch in Sint-Truiden verankeren. Zo gaat hij samen met Nicolai Fruit, een Truiens familiebedrijf met 40 jaar ervaring in het verhandelen van fruit en groenten, een samenwerking aan om fruit naar de Aziatische markt te exporteren. Het fruit zal in de winkels van 7-Eleven liggen, een internationale winkelketen in 18 landen, vooral in Japan (meer dan een derde van alle 7-Eleven winkels in de wereld bevinden zich in Japan), Taiwan, China, Hongkong, Thailand, Filipijnen, Zuid-Korea, Maleisië en Singapore. Sinds maart 2007 is het de grootste winkelketen ter wereld: het versloeg McDonald’s met meer dan 30.000 winkels wereldwijd. Bovendien werken er wereldwijd rond de 45.000 mensen.

Tomorrowland

Opvallend. Elke euro die hier wordt verdiend, gaat niet naar Japan, maar wordt geherinvesteerd in STVV en de stad Sint-Truiden. Niet enkel in de fruitsector maar ook in de entertainmentsector. Mode, games en muziekconcerten wil de Japanner in de streek gaan ontwikkelen en promoten. “We zijn volop onderhandelingen aan het voeren om een muziekevenement uit de grond te stampen dat zich gerust met Tomorrowland mag meten”, besluit de immer minzame Takayuki Tateishi.