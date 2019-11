CD&V politica Evelien Kevers wil meer bekendmaking van zorgcentra na seksueel geweld Dirk Selis

08 november 2019

10u05 0 Sint-Truiden Vrijdagmorgen voerde Vrouw & Maatschappij haar jaarlijkse witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen. CD&V mandatarissen en vrijwilligers deelden witte lintjes uitdelen aan de pendelaars aan het station van Sint-Truiden. Wie een wit lintje draagt, toont daarmee zijn of haar steun aan de gezamenlijke strijd tegen seksueel geweld. De pendelaars ontvingen ook een flyer met meer informatie.

“Dit jaar zetten we met onze actie de zorgcentra na seksueel geweld in de kijker”, vertelt Evelien Kevers (CD&V). “We willen de bestaande drie centra meer bekendheid geven, en daarnaast leggen we enkele concrete eisen op tafel: We willen een structurele financiering van de bestaande drie zorgcentra zodat hun voortbestaan verzekerd is. Daarnaast willen we een verdere uitrol van de zorgcentra over het ganse grondgebied zodat iedereen op maximaal één uur rijden toegang heeft tot een zorgcentrum na seksueel geweld. Belangrijk is dat DNA-stalen langer dan één jaar kunnen bewaard worden in de zorgcentra, zodat slachtoffers die pas later een aangifte doen ook gebruik kunnen maken van dit bewijsmateriaal. Tenslotte eisen we dat in de gebieden waar er voorlopig geen zorgcentrum is, er een uniforme checklist komt voor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld zodat de hulp die geboden wordt minder plaatsafhankelijk is.”

8.5 verkrachtingen per dag

“We voeren deze actie omdat we willen dat élk slachtoffer van seksueel geweld toegang heeft tot de zorg die hij of zij verdient”, gaat Kevers verder. “In België worden gemiddeld 8.5 verkrachtingen per dag aangegeven bij de politie, waarvan de helft betrekking heeft op minderjarige slachtoffers. Daarbovenop weten we dat seksueel geweld in de meerderheid van de gevallen niet wordt aangegeven, dus het werkelijke cijfer ligt nog een pak hoger. Slachtoffers die bij een zorgcentrum terecht komen, worden er professioneel begeleid, maken meer kans op herstel, en zijn meer geneigd om aangifte te doen bij de politie. We willen dan ook dat het beleid verdergaat op deze piste zodat op termijn elk slachtoffer in België bij een zorgcentrum terecht kan.”