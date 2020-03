Call Excell steekt bewoners Truiense woonzorgcentra hart onder de riem Dirk Selis

27 maart 2020

16u15 0 Sint-Truiden De coronamaatregelen laten zich overal voelen. Toen het nieuws bekend raakte dat woonzorgcentra in ons land geen bezoekers meer mochten ontvangen, besloot contact center Callexcell de handen uit de mouwen te steken. “Contact met mensen is ons vak en daarom willen wij het sociaal isolement voor de bewoners van de woonzorgcentra doorbreken”, zegt CEO Karin Van De Velde.

Op 11 maart werd aangekondigd dat de Belgische woonzorgcentra de deuren zouden sluiten voor bezoekers. “Dat nieuws zette ons aan het denken en zo kwamen we al snel bij het idee om de bewoners van enkele Truiense woonzorgcentra te schrijven. Daarom hebben we in samenwerking met drukkerij Burocad een leuk kaartje ontworpen om die mensen een hart onder de riem te steken. Onze medewerkers schrijven nu tussen hun klantcontacten door een persoonlijke boodschap voor de bewoners”, vertelt Karin Vandevelde.

Hartelijk woordje

De geadresseerden kunnen hun pennenvriend(in) ook terugschrijven als ze dat willen. “De bedoeling is enerzijds om deze mensen op te beuren en anderzijds om een dialoog te beginnen en zo het sociaal isolement te doorbreken. Deze situatie is nieuw voor ons allemaal. Een bemoedigend, hartelijk woordje zorgt hopelijk voor wat welgekomen afleiding.” Callexcell nam vooraf contact op met enkele woonzorgcentra in Sint-Truiden en die reageerden meteen positief. ‘Den Akker’ is het eerste centrum dat werd aangeschreven. De komende weken mogen ook andere centra zich verwachten aan een flink pak brieven. “Onze medewerkers zijn volop in de weer om ook de bewoners van ’t Meiland en Villa Rosa te schrijven. Daarna gaan we bekijken of we hetzelfde kunnen doen voor het Sint-Trudo Ziekenhuis, waar iedereen de klok rond werkt om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. We hopen bovendien dat ons initiatief navolging krijgt”, besluit Van De Velde.