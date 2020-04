Cafébazen Jerome en Quirine die zaak daags na de opening moesten sluiten, zetten 5 vacatures online Dirk Selis

02 april 2020

14u48 1 Sint-Truiden Het Cosmocafé in Sint-Truiden komt met een opmerkelijke actie naar buiten. In tijden van crisis komen zaakvoerders Jerome Fontaine (28) en Quirine Quak (32) met 5 vacatures naar buiten. “Is het einde van de coronacrisis stilaan in zicht of biedt deze crisis ook mogelijkheden, zelfs aan de horeca?”, vragen de jonge uitbaters zich af.

Het Cosmocafé in Sint-Truiden is al jaar en dag gekend als de hotspot van Sint-Truiden. Truiense oud-schepen Pascal Vossius lanceerde zijn zaak 2 jaar geleden en gaf op 11 maart 2020 de fakkel door aan een nieuw trio ondernemers. “Qua timing moet ik de jonge ondernemers écht wel bijstaan”, zegt Vossius die momenteel herstelt van het virus. “Op 11 maart was alles rond en daags erna moest hun zaak al sluiten door de opgelegde maatregelen van de overheid. Dat ze 2 weken later aan mijn deur stonden met het idee om 5 vacatures te lanceren vond ik fantastisch”, besluit Vossius.

Realistisch Optimisme

Maar is het idee ook haalbaar? “Wanneer mogen de cafés terug opengaan?”, vraagt Fontaine zich af. “Gaan we ons leven terug normaal kunnen oppakken? Het staat in ieder geval vast dat we de piek van het coronavirus nog moeten bereiken, maar met de heropening van de containerparken is er eventueel licht aan het einde van een zeer lange tunnel. Wij willen met onze vacatures niet optimistisch zijn maar realistisch. Onze zaak gaat ooit, liever vroeg dan laat, terug opengaan en die dag willen we klaar staan. De mensen die zich gelukkig mogen prijzen en niet besmet raken tijdens deze pandemie moeten zich voorbereiden en zeker niet in een hoek blijven zitten.”

Prachtige zomer

“Onze keuken gaat terug opengaan en wij hopen dat we samen met jullie een prachtige zomer gaan beleven om deze gigantisch teleurstelling toch enigszins goed te maken”, zegt medezaakvoerder Quirine Quak. “Maar natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Daarvoor hebben we een sterk team nodig. Ik hoop dat we zonder kleerscheuren uit deze crisis komen. Weet je, we hebben lang getwijfeld om hiermee naar buiten te komen. Onze trouwe medewerker Christophe Koopmans vecht momenteel voor zijn leven nadat hij besmet geraakte met Covid-19. Wij leven enorm met hem en zijn familie mee. Maar ik ben er zeker van dat ook Christophe mij zou adviseren om de boel vooruit te laten gaan.”

Het Cosmocafé in Sint-Truiden zoekt dus nieuwe talenten: chef-kok, assistent chef-kok, teamleader, horecamedewerker en jobstudenten. Alle vacatures staan online op de website van het Truiense café. Sollicitanten zijn dan ook van harte welkom!”