Buurtspeeltuinen en speeltuinen in openlucht weer toegankelijk vanaf woensdag Dirk Selis

26 mei 2020

18u08 0 Sint-Truiden Vanaf morgen kunnen speeltuinen in openlucht weer open. Ook in Sint-Truiden, waaronder ook in de wijken en deelgemeenten, zullen de buurtspeeltuintjes en de speeltuinen weer toegankelijk zijn voor het publiek, zij het onder strikte voorwaarden.

Vandaag verscheen het ministerieel besluit dat het mogelijk maakte om kinderen weer te laten spelen in speeltuinen in openlucht. Ook burgemeester Veerle Heeren gaf samen met de Veiligheidscel vandaag groen licht om de speeltuinen in Sint-Truiden opnieuw open te stellen voor het publiek, weliswaar met de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hygiënezuilen

“We zijn heel blij dat ook in Sint-Truiden de speeltuinen weer kunnen openen. We hebben er vandaag alles aan gedaan, zodat kinderen vanaf morgen weer veilig kunnen spelen in onze speeltuinen en speelterreinen. Zo zullen de regels waaraan bezoekers zich moeten houden, duidelijk geafficheerd zijn aan de toegangen. De grote speeltuinen in domein ’t Speelhof en het stadspark zijn bovendien enkel toegankelijk tussen 10 en 18 uur. Die speeltuinen zijn ook uitgerust met hygiënezuilen, waarin kinderen en hun volwassen toezichters hun handen regelmatig kunnen ontsmetten”, vertelt schepen van Jeugd Johan Mas.

Tot 12 jaar

“De toegang tot de speeltuinen is enkel toegelaten voor kinderen tot 12 jaar. Volwassenen die hen begeleiden, moeten de regels rond social distancing strikt naleven. Bovendien kunnen slechts maximaal 20 kinderen tegelijk in een speeltuin aanwezig zijn. We roepen iedereen op de regels te respecteren om onze kinderen op een veilige manier te kunnen laten spelen”, voegt burgemeester Veerle Heeren toe.