Buurtcomité Driewilgenstraat dient klacht in tegen stad Sint-Truiden: “Rechtsonzekerheid en discriminatie moeten ophouden” Schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V) wil bewoners tegemoet komen in financiering Dirk Selis

15 juli 2020

14u16 0 Sint-Truiden De bewoners van de Driewilgenstraat te Engelmanshoven trekken naar de Limburgse gouverneur over de zaak van de aansluiting op de De bewoners van de Driewilgenstraat te Engelmanshoven trekken naar de Limburgse gouverneur over de zaak van de aansluiting op de nieuwe gescheiden riolering . Hun petitie en vragen aan het gemeentebestuur blijven na twee maanden onbeantwoord. “Aan de ene kant heeft het stadsbestuur hun mond vol van wijkwerking, maar hier zetten ze de mensen tegen elkaar op”, stelt Marcel Lelievre van het buurtcomité “Wij dienden een klacht in bij de gouverneur om deze discriminatie en rechtsonzekerheid aan de kaak te stellen”.

“Het schepencollege keurde in de vergadering van 14 april 2017 meerdere rioleringsprojecten goed, waaronder de Driewilgenstraat”, zegt Marcel Lelievre. “Daarbij bepaalden ze dat in deze gebieden de inwoners zouden gesubsidieerd worden wanneer ze zich weer aansloten op de nieuwe gescheiden riolering. In de eerste fase van de werken werden de bewoners inderdaad vergoed, maar nu de andere kant van deze straat wordt aangepakt blijkt plots dat dit niet meer kan: de buren mogen dokken. Om die reden werd begin maart over de hele Driewilgenstraat een petitie gehouden die ondertekend werd door elk gezin met één uitzondering: een gezin waar de stad sowieso de kosten zal dragen, omwille van technische redenen.”

Onzekerheid

“Ondertussen heeft de afkoppelingsdeskundige, in opdracht van de stad, in zijn schrijven en bezoeken aan de bewoners bevestigd dat zij zelf wél initiatief moeten nemen en kosten zullen moeten dragen, in tegenstelling tot de buren die vroeger aan beurt waren”, gaat Lelievre verder. “Echter, wij kregen tot nu geen enkele officiële communicatie vanwege de stad. De onzekerheid blijft maar duren. Wij willen een gelijke behandeling voor alle inwoners, zeker in dezelfde straat. Bijna twee maanden na het afgeven van de petitie, hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen. Ondertussen gaan de werken verder en lopen we het gevaar voor voldongen feiten gesteld te worden. Wij vragen nu aan de gouverneur of er door de verschillende behandeling van burgers in dezelfde straat geen sprake is van discriminatie? Wij willen rechtszekerheid voor de inwoners van de zone Driewilgenstraat en een snelle en duidelijke uitspraak vanwege het stadsbestuur.”

Begrip

“Ik heb begrip voor de bewoners van de Driewilgenstraat”, reageert schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). “Ik besef dat hier het gelijkheidsbeginsel in het gedrang komt, maar het is nu eenmaal zo dat een stuk van de Driewilgenstraat niet opgenomen werd in het dossier en dus ook niet door de stad gefinancierd werd. Maar afgezien hiervan, willen we er als Stad Sint-Truiden toch voor gaan en ook deze mensen tegemoet komen in de financiering.”