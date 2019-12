Buurtbewoners Minderbroedersplein trekken aan de alarmbel: “Oordopjes en slaappillen en nog trillen we uit ons bed” Dirk Selis

12 december 2019

10u31 0 Sint-Truiden De Stad Sint-Truiden verraste haar inwoners met de uitnodiging om hun zotste après-ski-outfit uit de kast te halen om de komende winterperiode helemaal te kunnen ‘losgehen’ en te genieten van die onvervalste après-skisfeer in eigen stad. Met de EISBEAR Winterbar kwam er een authentieke almhut op het Minderbroedersplein te staan, precies zoals in Oostenrijk. Maar niet iedereen in de Trudostad is daar even gelukkig mee. Zo doen de bewoners van het Mindersbroedersplein al nachten geen oog meer dicht: “Om stapelzot van te worden”, klinkt het.

Bij Eisbear Winterbar draait alles om die gekende ‘Gemütlichkeit’, waarbij sfeer en gezelligheid centraal staan. “De halve liters bier, schnaps en zwierige bediening door Heidi in dirndl of Hans in lederhosen nemen je direct mee op sleeptouw”, vertelt de Hasseltse horeca-ondernemer Kris Vanhoyland enthousiast. “Toch gaan wij nog een stapje verder. Hoe zotter, hoe beter... en met elke week de beste Vlaamse en Nederlandse artiesten op ons podium. Dat is Eisbear!”

Slaappillen en oordopjes

Maar voor de buurtbewoners is het welletjes geweest. “We zijn naar de schepen van evenementen Jos Pierard (Open Vld) getrokken, we hebben de politie op de hoogte gebracht. Het bracht allemaal geen zoden aan de dijk”, steekt Luc Vanswijgenhoven van wal. “We willen ook niet flauw doen hè. We wonen in een stad dus de geluiden van een stad horen daarbij. De kermis, carnaval, Stan Van Samang op de Grote Markt... daar hebben we allemaal geen probleem mee. Maar dat de stad ineens een Oostenrijkse skihut naast onze appartementen neerplant waarbij de decibels tot 2u.00 s’ ochtends naar ongekende hoogten gaan, is ongezien. We hebben ons gewapend met slaappillen en oordopjes, maar we trillen letterlijk uit ons bed. Reken daar nog bij het dronken gebral en de hurkende dames die ons plein als toilet gebruiken, dan weet je het wel hè.”

Gepaste maatregelen

“Ik ga dit opnieuw laten onderzoeken”, reageert schepen van Evenementen Jos Pierard (Open Vld). “Dit kan niet de bedoeling zijn. Ik zal opnieuw in gesprek gaan met de bewoners van het Minderbroedersplein en kijken waar de problemen zich situeren. We gaan dan ook gepaste maatregelen nemen. De nachtrust van de bewoners mag niet verstoord worden.”