Buurtbewoners huldigen vernieuwde Fruitwijk in Dirk Selis

03 oktober 2019

08u47 0 Sint-Truiden Er is de voorbije maanden hard gewerkt in de Fruitwijk in Sint-Truiden. Nu alle straten helemaal klaar zijn, nodigde het stadsbestuur alle inwoners uit op een gezellig inhuldigingsfeest.

De Fruitwijk is de benaming van een stratencomplex aan de rand van het stadscentrum. De woonwijk bestaat uit de Appelstraat, Pruimenstraat, Perzikstraat, Perenstraat, Notenstraat en Kersenstraat. De rijbaan en de stoepen waren er op verschillende plaatsen aan herstelling toe. “De Fruitwijk is een residentiële zone waar heel wat gezinnen wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarom heeft het stadsbestuur alle straten volledig heraangelegd. Hierbij kreeg niet alleen het wegdek de opknapbeurt die het nodig had, maar werden ook de oude riolen vervangen door een gescheiden afwateringsstelsel”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Jelle Engelbosch.

Voortrekker

“Ook hier kozen we bewust niet voor louter oplapwerk. De aanleg van een gescheiden riolering – dat deden we ook op alle andere werven in de stad – is om meerdere redenen belangrijk. Hierdoor geraakt het huishoudelijke afvalwater niet vermengd met het kostbare regenwater, dat op deze manier ook gecontroleerd kan wegvloeien. Een weloverwogen keuze voor de toekomst dus, waarin wij als stad op Vlaamse schaal een voortrekker zijn”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren. “De Fruitwijk is nu opnieuw een groen en rustig pareltje aan de rand van onze binnenstad en al haar voorzieningen. Om de inwoners van de straten te bedanken voor hun geduld en begrip voor de duur van de herinrichting, nodigden we hen op woensdag 2 oktober uit op een gezellig buurtfeest om de nieuwe straten officieel in te huldigen”, besluit schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.