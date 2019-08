Buurt werd niet verwittigd bij afbraakwerken waarbij asbest betrokken is: “Geen gevaar voor de gezondheid” Dirk Selis

21 augustus 2019

17u24 5 Sint-Truiden Burgemeester Veerle Heeren heeft woensdag een coördinatieoverleg bijeengeroepen naar aanleiding van de melding van mogelijk vrijgekomen asbestdeeltjes bij de afbraakwerken van het pand van de vroegere De Manège in de Rijschoolstraat.

“In de Rijschoolstraat is men begonnen met de afbraak van het dak van De Manège. Dat dak is bekleed met golfplaten van asbestcement. Bij de afbraak van zulke oude platen komen er heel wat zeer schadelijk asbestvezels vrij in de omgeving. De omwonenden zijn niet verwittigd van de start van deze potentieel gevaarlijke werken. Dit kan niet”, zegt de Truiense architect Puck Claes die in open brief aan het Truiense schepencollege de kat de bel aanbond.

Buurt niet verwittigd

“Op basis van analyses na een onderzoek ter plaats blijkt dat de volksgezondheid op geen enkel moment in gevaar is geweest. De betreffende afbraakwerken worden ook conform de geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke bepalingen uitgevoerd. Tijdens het hele verdere proces van de asbestverwijdering wordt de luchtkwaliteit continu verder gemonitord. “De bouwheer had de buurt beter verwittigd via brief. We hebben bijkomend gevraagd dat de omwonenden hierover persoonlijk ingelicht worden. Wij volgen alles vanuit onze kant nauwgezet op. Indien het minste vermoeden rijst dat er iets niet in de haak zou zijn, zullen wij de nodige verdere stappen ondernemen. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners is hoe dan ook onze grootste bekommernis in deze zaak. Inwoners die ongerust zijn, kunnen terecht bij de bouwheer via info@stepsrealestate.be of 011/22.22.85”, besluit burgemeester Veerle Heeren. Bij het TWW, Toezicht op het Welzijn op het Werk is er geen aanvraag binnengekomen. “We kennen de firma niet als een erkend asbestverwijderaar. We gaan morgen een controle sturen om te kijken wat de situatie ter plaatse is”, klinkt het.