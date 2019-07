Bushaltes De Lijn blijven aan het station DSS

11 juli 2019

12u44 0 Sint-Truiden “Ik ben de laatste maanden en weken aangesproken door een aantal verontrustte reizigers van De Lijn of het correct is dat de bushaltes aan het station zouden verplaatst worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “De Lijn heeft mij nu bevestigd: de bushaltes blijven aan het station.

Wellicht is het gerucht ontstaan door de werken aan het station of nog meer door de toekomstige gebouwen van het vrij onderwijs in de Fabrieksstraat. “Er zijn gelukkig geen concrete plannen om de halte te verplaatsen naar de overkant van de straat, naar de Fabrieksstraat. Eventueel wordt er in de (verre) toekomst wel gedacht aan een nieuwe, ruime, veilige tunnel, die voorzien is om de scholieren het station en het Stationsplein te laten bereiken”, besluit Vandenhove.