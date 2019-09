Burggracht iedere zaterdag verkeersvrij, zodat chirojongeren veilig kunnen spelen Dirk Selis

27 september 2019

16u51 0 Sint-Truiden De jongeren van de chiro in Brustem kunnen elke zaterdag van 15 tot 18 uur met een gerust hart op straat spelen. Dan wordt de Burggracht in het dorp namelijk afgesloten voor auto’s.

De Burggracht werd vorig jaar samen met verschillende andere straten in Brustem heraangelegd. Er is een tijdje gewerkt in de straat, maar dat vonden de chiroleden helemaal niet erg, want al die tijd konden ze er veilig en ongestoord spelen. “We hebben daarom op vraag van de leiding en de ouders onderzocht of we de straat op zaterdagnamiddag kunnen afsluiten. Er woont niemand in de straat, waardoor bewoners niet gehinderd worden. Bovendien hebben mensen die het parochielokaal - de uitvalsbasis van de jeugdbeweging - of het nabijgelegen kerkhof willen bereiken, voldoende alternatieven”, zegt schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.

Veilig en ongestoord

“We kunnen dus probleemloos de Burggracht elke zaterdag tussen 15 en 18 uur afsluiten. Dankzij deze beslissing kunnen de meer dan 120 jongeren van de chiro in Brustem veilig hun zaterdagnamiddag doorbrengen. Daar werken we als stadsbestuur graag aan mee. De chiroleiding zal er zelf voor zorgen dat de straat correct wordt afgesloten en naderhand weer toegankelijk is”, besluit burgemeester Veerle Heeren.