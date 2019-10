Burgemeester Veerle Heeren steekt eerste spade in de grond van “De Stadspoort” Dirk Selis

17 oktober 2019

18u01 0 Sint-Truiden Donderdag staken burgemeester Veerle Heeren, schepen Jelle Engelbosch, ondernemer Trudo Carlier en projectontwikkelaar Laurens Gilen de eerste spade in grond van het woonproject “De Stadspoort”. De transformatie van de omgeving zal duren tot 2022 maar zal de toegang tot de Stad Sint-Truiden via de Luikersteenweg onherkenbaar opwaarderen.

“Gilen woonprojecten kocht enkele jaren geleden de voormalige site van ‘Banden Thysen’”, vertelt Laurens Gilen van Gilen Woonprojecten. “De site was al enkele jaren in verval aan het geraken. In nauw overleg met de stad en de betrokken en naar ontwerp van architect Yves Favoreel werd “De Stadspoort” gecreëerd. Een groen project aan de stadsvesten, bestaande uit 56 ruime, bijna-energie-neutrale zéér energiezuinige appartementen, 23 handelsruimtes en een ondergrondse, deels-publieke parking met plaats voor 226 (elektrische) wagens en met de aanwezigheid van deelautos. Dit alles omgeven door een grote stadstuin met meer dan 200 bomen. Voor traag verkeer, fietsers en voetgangers, komt er een insteek langs de Kennedylaan en de Luikersteenweg. De inrit van het project ligt verderop op de Luikersteenweg waar de huidige toegang zich bevindt. Reisfamilie Carlier zal in het nieuwe project om en beide 1000 vierkante meter innemen voor hun nieuwe kantoren en belevingscentrum. De transformatie van de omgeving zal duren tot 2022.”

Duurzaam

“In Sint-Truiden trekken we resoluut de kaart van duurzaam wonen. Dit project, waar huisvesting, handel, parkeren én groenbeleving hand in hand gaan, is een mooi voorbeeld van het Sint-Truiden van de toekomst. Op termijn zal deze site opnieuw een gezellig en bedrijvig punt in onze binnenstad worden, en dat juichen wij zeker toe”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.