Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) wil met 1.001 gratis nachten toeristen naar Sint-Truiden lokken Dirk Selis

05 juni 2020

15u42 5 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden schenkt 1.001 gratis nachten weg. Elke toerist die een overnachting boekt tijdens de zomermaanden vanaf 15 juni tot en met 31 augustus in één van de Truiense logies of hotels krijgt er één nacht gratis bij. Omdat logeren samengaat met dineren, ontvangen toeristen per overnachting ook een ‘Aan tafel bon’ ter waarde van 30 euro die ze kunnen besteden bij de lokale horeca.

“Haspengouw is één van de toeristische topbestemmingen in Vlaanderen”, steekt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van wal. “Fietsen, wandelen, shoppen en genieten van een uitgebreid horeca-aanbod: dat zijn de troeven van Sint-Truiden. We willen toeristen de kans geven om Haspengouw te komen ontdekken. Daarom bieden we 1.001 gratis overnachtingen aan bij onze lokale hotels en logies in Sint-Truiden. Daarvoor werken we met het ‘één betalen-één gratis’ principe. Wie één overnachting boekt, krijgt er één extra nacht gratis bij, inclusief ontbijt.”

“Daarnaast willen we bezoekers van onze stad de kans geven om ook ons lokale horeca-aanbod te leren kennen”, gaat de Truiense burgemeester verder. “Bij elke boeking van een overnachting binnen de 1.001 gratis nachten, ontvangen de bezoekers een ‘Aan tafel bon’. De bon heeft een waarde van 30 euro die kan besteed worden tijdens de boekingsperiode bij één van onze restaurants, brasserieën of cafés. Op die manier geven we onze lokale horeca, die de voorbije maanden geen euro zag binnenkomen, een stimulans.”

664 slaapplaatsen

Sint-Truiden telt in totaal 42 logiesverstrekkende bedrijven. Die zijn samen goed voor 664 slaapplaatsen. Omdat het aanbod van 1.001 nachten enkel geldig is voor niet-Truienaren, voorziet de stad ook voor de inwoners de mogelijkheid om van de ‘Aan tafel bon’ te genieten. Iedereen kan binnenkort online een bon kopen van 20 euro. De stad legt daar 5 euro bovenop. De actie is geldig bij alle Truiense horecazaken tot eind juli 2020.