Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) sluit 3 bars op Chaussée d’Amour Dirk Selis

13 augustus 2019

18u53 2 Sint-Truiden De Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) heeft drie bars op de Luikersteenweg laten sluiten. Ze waren niet in orde met de nodige vergunningen. Heeren kondigde vorige week aan dat ze de bars op de Luikersteenweg ging aanpakken nadat er opnieuw een zwaar verkeersaccident had plaatsgevonden. In vier jaar tijd werd er al 106 keer een ongeval genoteerd. Te veel, vond Heeren en ze voegt nu de daad bij het woord.

Na een politiecontrole stelden de politie-inspecteurs van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken afgelopen vrijdag vast dat er problemen waren met de nodige vergunningen van The Witch, Aphrodite en La Luna Piëna. De bars verwisselden enkele keren van eigenaar zonder hun administratie in orde te maken. Ook de brandweer moet de zaken nog keuren. De eigenaars zullen zich nu moeten verantwoorden op een hoorzitting. “Daar moeten ze de nodige papieren voorleggen. Als dan niet alles in orde is, volgt de definitieve sluiting”, waarschuwt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Burgemeestersbesluit

“Momenteel dienen alle baruitbaters een vergunning aan de stad te vragen en een retributie te betalen”, vertelt Heeren. “De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken onderzoekt hierbij ook telkens de moraliteit van de uitbater(s). De recherche van lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert regelmatig controles uit binnen de bars (jaarlijks worden alle bars minstens twee keer grondig gecontroleerd, red.). In 2017 -2018 werden er 13 bars gesloten door een burgemeestersbesluit. In 2019 geen enkele. Het is aan de cel Mensenhandel van de federale gerechtelijke politie Limburg om specifieke controles te organiseren. Ook in het verleden werden de bars die niet in orde waren (onder meer door het ontbreken van een vergunning, red.) bestuurlijk gesloten door mij als burgemeester. De bars worden momenteel allemaal conform uitgebaat. De vzw Pasop, een arts en verpleegkundige, gaat ten slotte geregeld op bezoek bij de bars voor de medische opvolging van de sekswerkers.”