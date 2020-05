Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) haalt snoeihard uit naar Marc Van Ranst in Truiense gemeenteraad: “Een verschrikkelijke uitspraak die onze stad enorme imagoschade heeft berokkend” Marc Van Ranst: “Burgemeester Heeren zou beter boos zijn op Sciensano. Maar eigenlijk... who cares?” Dirk Selis

21u31 34 Sint-Truiden In volle Truiense gemeenteraad haalt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) nu zwaar uit naar viroloog Marc Van Ranst. “Een verschrikkelijke uitspraak van mijnheer Van Ranst die onze stad enorme imagoschade heeft berokkend.”

Eerder op de dag wou burgemeester Veerle Heeren (CD&V) niet op de man spelen. “Fouten maken is menselijk. Maar leuk is anders”, reageerde ze mild voor de camera's van VTM en VRT. Maar vanavond op de digitale Truiense gemeenteraad tijdens een verhit debat met de oppositie over de relancering van de stad Sint-Truiden haalde de Truiense burgemeester plots verschroeiend uit naar viroloog Marc Van Ranst omwille van het feit dat hij Sint-Truiden ‘verkeerdelijk’ een broeihaard van besmettingen noemde. “Een verschrikkelijke uitspraak van mijnheer Van Ranst die onze stad enorme imagoschade heeft berokkend”, was de niet mis te verstane boodschap aan de viroloog.

Who cares

Marc Van Ranst begrijpt de commotie niet meteen: “Ik interpreteer de cijfers die er voorhanden zijn. Burgemeester Heeren zou beter boos zijn op Sciensano. Maar eigenlijk. Who cares?”