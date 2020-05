Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) haalt opgelucht adem na pijnlijke misser van Sciensano: “Imagoschade? Leuk is anders!” Dirk Selis

25 mei 2020

13u23 0 Sint-Truiden Burgemeester Veerle Heeren haalde vanmorgen opgelucht adem toen bleek dat de uitspraak van viroloog Marc Van Ranst over ‘een nieuwe broeihaard in Sint-Truiden’ in het VRT-journaal van gisterenmiddag gebaseerd was op een Burgemeester Veerle Heeren haalde vanmorgen opgelucht adem toen bleek dat de uitspraak van viroloog Marc Van Ranst over ‘een nieuwe broeihaard in Sint-Truiden’ in het VRT-journaal van gisterenmiddag gebaseerd was op een kwakkel van Sciensano. “Broeihaard? “Wij hebben in Sint-Truiden juist alles onder controle”, zegt een zelfverzekerde burgemeester Heeren.

“Het was via een telefoontje van jullie krant dat ik gisteren op de hoogte werd gebracht van het hoge besmettingscijfer”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Vreemd genoeg kwam er van Sciensano daarover geen communicatie. Ik heb daarop onmiddellijk mijn veiligheidscel samengeroepen en we zijn dan meteen op zoek gegaan naar de oorsprong van de besmettingen. Maar we vonden hoegenaamd niets, niet in het Sint-Trudo Ziekenhuis, niet bij de huisartsen, niet in de klinische labo’s en niet bij de triageposten. Een compleet raadsel”

Misser van jewelste

“Ondertussen is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gebleken, dat het gaat over een verkeerde rapportage, waarbij de resultaten van de immuniteitstesten zijn vervat geraakt in de cijfers. Het zijn dus twee soorten cijfers die zijn samengesteld. Maar ik moet het eerste woord van Sciensano hier nog over horen. Vreemd vind ik dat. Kijk, we betreuren ontzettend dat dit is gebeurd. In onze stad is juist alles onder controle. Wat een misser van jewelste. Imagoschade? Ja, leuk is anders hè. Maar goed, we wroeten door!”