Burgemeester Veerle Heeren bevestigt aankoop mondmaskers: “Elke Truienaar zal een herbruikbaar exemplaar krijgen” Dirk Selis

24 april 2020

18u21 0 Sint-Truiden Nu een mogelijke versoepeling van de maatregelen in mei al maar vaker ter sprake komt, dringen zich nieuwe stappen op om de veiligheid van de Truienaren te waarborgen. De aankoop van herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners van Sint-Truiden is een van de maatregelen, die vandaag in het schepencollege is goedgekeurd.

“Het dragen van een mondmasker zal het nieuwe normaal worden, wanneer je mensen ontmoet zodat je andere mensen kan beschermen tegen de overdraagbaarheid van het virus. Daarom wil de stad Sint-Truiden ervoor zorgen dat elke Truienaar kan beschikken over een herbruikbaar mondmasker”, zegt burgemeester Veerle Heeren. Na een intensieve zoektocht de afgelopen weken keurde het schepencollege van Sint-Truiden vandaag de bestelling van 45.000 mondmaskers goed. Nog eens 45.000 stuks zullen worden besteld via de groepsaankoop van de provincie en tot slot zullen een vijftigtal vrijwilligers elk nog eens 100 maskers maken. Elke Truienaar zal een herbruikbaar mondmasker krijgen.

Drie pijlers

Het schepencollege van Sint-Truiden kiest uitdrukkelijke voor een traject dat berust op drie pijlers: inwoners, activiteiten en doelgroepen. “Vooreerst gaan we ervoor zorgen dat alle inwoners een herbruikbaar mondmasker krijgen en de nodige instructies voor gebruik. De stad heeft zich ingeschreven in het aanbod van de provincie Limburg via het platform Proclim. Bovendien is er ook een bestelling gebeurd om een voorraad herbruikbare mondmaskers aan te leggen voor de toekomst”, klinkt het.

“Tweede pijler is ervoor zorgen dat men bij de organisatie van buurtactiviteiten kan beschikken over chirurgische mondmaskers voor eenmalig gebruik. Ze zijn goedkoper in aankoop maar hebben een zeer beperkte gebruiksduur. Die zijn interessant om te gebruiken bij eenmalige kleinschalige bijeenkomsten, wanneer die weer toegelaten worden”, gaat burgemeester Heeren verder. “In een derde pijler zetten we in op de aankoop van stoffen. Vijftig naaisters die zich vrijwillig opgaven bij ‘SinttruidenSolidair’ gaan aan het werk en willen elk 100 maskers maken. De maskers worden weer verzameld en gericht verdeeld onder diverse zorginstellingen in Sint-Truiden”, vertelt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette.

Achter de schermen

“We zijn hier achter de schermen druk bezig geweest om te onderzoeken welke factoren een beslissende rol spelen in de keuze van de herbruikbare maskers. We wilden niet over één nacht ijs gaan en de eerste de beste aanbieder nemen. Daarom hebben we stalen opgevraagd, referenties bekeken en leveringsgaranties gevraagd. Dat in samenwerking met een deskundige van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Zo kunnen we het aanbod via de provincie Limburg verder opvolgen en leggen we ook een reserve aan”, besluit burgemeester Heeren.