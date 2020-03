Burgemeester Sint-Truiden start eerste schakelzorgcentrum van de stad: “Capaciteit Sint-Trudo Ziekenhuis beschermen” Dirk Selis

30 maart 2020

16u04 0 Sint-Truiden Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaf zondagavond groen licht voor de start van het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden. In het vroegere woonzorgcentrum Madrugada zullen coronapatiënten worden verzorgd. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) startte het centrum, dat de naam ‘De Kroon’ kreeg, vanmiddag zelf op.

Het was het eerste publieke optreden van de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) sinds haar zelfopgelegde quarantaine van 18 maart. Vorige vrijdag besliste de Vlaamse regering om de voorbereiding te starten voor de opening van zogenaamde schakelzorgcentra. Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, zullen bepaalde patiënten tijdelijk in die noodcentra kunnen worden opgevangen.

In het Sint-Trudoziekenhuis schurkt men momenteel tegen de maximumcapaciteit aan. Op dit moment zijn er 61 coronapatiënten opgenomen in Sint-Trudo, waarvan 11 op intensieve zorgen en het ziekenhuis heeft slechts 11 ICU-bedden voor beademing van Covid-19-patiënten. “Op basis van die elementen heeft de Vlaamse Regering beslist het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden officieel op te starten”, zegt minister Wouter Beke. “De Limburgse gouverneur heeft het fiat gegeven om het gebouw van het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station daarvoor te laten inrichten.”



Instroom beperken

“De voorbije dagen had de stad Sint-Truiden samen met dokter Johan Vandervelden, voorzitter voorlopige zorgraad eerstelijnszorg Haspengouw, heel wat inspanningen gedaan om het gebouw van het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station startklaar te maken”, legt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) uit. “Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die dikwijls om sociale redenen nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat de woonomgeving niet is aangepast of dat de zorg niet gegarandeerd kan worden.”

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de instroom in het ziekenhuis kan beperkt blijven tot de mensen die complexe zorg nodig hebben. “Het schakelzorgcentrum kan daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met een Covid-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten”, aldus burgemeester Heeren.