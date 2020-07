Burgemeester roept Truienaren op om sociale contacten te beperken Emily Nees

25 juli 2020

20u20 0 Sint-Truiden Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden (CD&V), vraagt aan haar inwoners om hun bubbel zo klein mogelijk te houden. Dat doet ze via een Facebookbericht. “Zowel jongeren, dertigers, veertigers als vijftigers hebben een groot aandeel in de verdere evolutie van deze crisis.”

Sint-Truiden is niet gespaard gebleven door corona. De stijgende besmettingscijfers in heel ons land stellen daarbovenop niet gerust. Dat is ook burgemeester Veerle Heeren niet ontgaan. Op Facebook vraagt ze aan haar inwoners om sociale contacten zo beperkt mogelijk te houden. “Ons land kleur oranje. Daarom doe ik als burgemeester een warme oproep.”

Goede voorbeeld

“Houd je bubbel van sociale contacten zo klein mogelijk, ook tijdens het weekend. Zowel jongeren, dertigers, veertigers als vijftigers hebben een groot aandeel in de verdere evolutie van deze crisis. Ik vraag specifiek aan jullie om het goede voorbeeld te geven. Doe het voor je vrienden, familie, geliefden en voor jezelf. Alleen samen winnen we de strijd tegen Corona.”