Burgemeester laat terrassen opbergen nadat heel wat mensen er picknickten Dirk Selis

16 maart 2020

03u43 0 Sint-Truiden De Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) liet maandag de terrassen op de Grote Markt door de stadsdiensten opbergen, nadat meer en meer mensen er gingen picknicken.

Al tijdens de zaterdagmarkt vlijden heel wat mensen zich neer in het schrale lentezonnetje op de talloze terrasjes van de Truiense Grote Markt om er een blikje bier of frisdrank te drinken. Mijlenver geen obers in zicht om hen weg te jagen.

In de loop van zondag namen sommigen al een hele picknick mee. Tot groot ongenoegen van vele Truienaren op sociale media. “Waar is de burgerzin en het respect voor de medemens naartoe, laat staan het gezond verstand van deze mensen?” klonk een van de vele ‘posts’ op de Facebookpagina van Truineer.be. “Ik heb opdracht gegeven om de terrassen op te laten bergen”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Zo moet ik de politie niet telkens laten opdraven om picknickende mensen aan te manen om naar huis te gaan.”