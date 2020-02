Exclusief voor abonnees Burgemeester Gingelom maakt zich boos over mislukte politiefusie: “Bijzonder spijtig dat mijn collega's struikelen over de centen” Burgemeester Eric Awouters van Borgloon: “De geesten zijn aan het rijpen” Dirk Selis

25 februari 2020

12u09 1 Sint-Truiden Sint-Truiden, Tongeren en Borgloon: drie politiezones die nood hebben aan meer. Op te lossen met een fusie tot ‘politiezone Haspengouw’, leert een studie. Maar die komt er niet. “Spijtig en frustrerend dat collega’s over het financiële plaatje struikelen”, reageert Patrick Lismont (sp.a), burgemeester van Gingelom. “Ik dacht dat de veiligheid van onze inwoners voorop stond?”

Te weinig personeel, waardoor ze geen bijkomende taken kunnen opnemen en zich niet kunnen voorbereiden op technologische innovaties. Dat is het probleem waar de politiezones Gingelom-Sint-Truiden-Nieuwerkerken, Tongeren en Borgloon mee kampen. Een probleem dat elders te lande vaker opgedoken is, en dat al even vaak opgelost werd met een fusie. Die plannen waren er ook voor Zuid-Limburg, maar een ‘politiezone Haspengouw’ komt er vooralsnog niet.

