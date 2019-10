Budgetten en meerjarenplannen van kerkfabrieken naar de prullenmand Dirk Selis

01 oktober 2019

14u50 0 Sint-Truiden Schepen Jo Francois (N-VA) houdt woord om de kerkfabrieken aan te pakken. Op de gemeenteraad werden de budgetten en meerjarenplannen van kerkfabrieken naar de prullenmand verwezen.

“We hebben nu eenmaal een kerkenplan en daar moeten de kerkfabrieken rekening mee houden", zei Jo Francois (N-VA) diplomatisch. “We hebben voor een tiental kerken herbestemming voorzien, dat moet ook vertaald worden in die meerjarenplanning en dat was nu niet het geval. Ik engageer mij om rond tafel te zitten met het centrale kerkbestuur om een langetermijnplan uit te werken. Duidelijke keuzes zullen gemaakt moeten worden die in lijn liggen met het kerkenplan. De kerken bepalen het beeld van onze dorpen en onze stad. We moeten blijven investeren om deze te bewaren voor de toekomstige generaties. De tijd dat hun voorstellen blindelings goedgekeurd werden, is echter voorbij. Onze portefeuille is niet eindeloos en er moet een versnelling hoger worden geschakeld inzake herbestemming van een aantal kerken”, zegt François.