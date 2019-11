Brustem is opnieuw internationale filmlocatie: Opnames duurste Nederlandse filmproductie ooit eind november van start Dirk Selis

12 november 2019

13u41 0 Sint-Truiden Netflix gaat voor het eerst een Nederlandstalige speelfilm coproduceren. Het gaat om De Slag om de Schelde, een epische oorlogsfilm over de grote zeeslag die in oktober 1944 in Zeeland plaatsvond. “En die opnames gebeuren deels op het voormalig vliegveld van Brustem”, zegt Marie Lemaitre van het Gentse PR-bureau Walkie Talkie. Na de Vlaamse film ‘Bowling Balls’ en de Franse producties ‘L’aréoport’ en ‘La promesse de l’aube’ is dit de vierde speelfilm die in Brustem wordt opgenomen.

Het verhaal volgt drie jongeren tijdens de vaak vergeten Slag om de Schelde. De stad Antwerpen was bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht (Gijs Blom), een Engelse gliderpiloot (Jamie Flatters) en een Zeeuws verzetsmeisje (Susan Radder) elkaar.

‘Duurste Nederlandstalige film sinds Zwartboek’

De regie van de film is in handen van Matthijs van Heijningen jr. Het budget is 14 miljoen euro. Daarmee is het na Zwartboek de duurste Nederlandstalige filmproductie ooit gemaakt. Het oorlogsdrama wordt gemaakt op initiatief van het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg in het kader van 75 jaar vrijheid en komt op 26 november 2020 uit in de Nederlandse bioscopen. In de rest van de wereld zal de film op Netflix te zien zijn. Producent en Emmy Award-winnaar Alain de Levita vertelde aan Variety over het project: “In deze film tonen we de oorlog zoals nog nooit is gedaan in een Nederlandse film. We kozen ook opzettelijk voor een jonge cast. Met deze getalenteerde Nederlandse en internationale cast, zetten we de toon voor een groots en meeslepend drama.”

Uitgelezen filmlocatie

“De site van Brustem is interessant omwille van de uitgestrektheid,” zei productieleider Pierre Foulon tijdens de opnames van ‘La promesse de l’aube’, de laatste film met Charlotte Gainsbourg die er in 2016 werd opgenomen. “Er is ruimte voor grote decors, veel privacy voor acteurs, tal van overdekte mogelijkheden voor technische ploegen, authentieke vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en ruimte voor maquettes van vliegtuigen op reële schaal. En belangrijk voor historisch films, er staan geen lantaarnpalen of moderne gebouwen in de weg. Tja, en eens in de database van een grote productie draai je mee in het Europees filmcircuit.”

Als piloot figureren

Maar voor wie eens in een film wil meespelen is er ook nieuws. “Voor de eerste opnames over deze strijd zijn wij op zoek naar heren (18-35 jaar) met een Westers uiterlijk en kort haar die als militair of piloot willen figureren”, klinkt het bij het Nederlandse castingbureau Multa Casting. “In het geval dat je geen kort haar hebt zal dit op de set worden geknipt. Dan ontvang je 10 euro extra vergoeding. Je dient hier dan wel geen problemen mee te hebben. De opnames staan, onder voorbehoud, tussen zes uur ‘s ochtend en 5 uur in de namiddag gepland in Sint-Truiden op maandag 25 en dinsdag 26 november. Per draaidag is er een vergoeding van 40 euro beschikbaar. Voor beroepsmilitairen is er een vergoeding van 70 euro beschikbaar per dag.”