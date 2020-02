Brandweer krijgt rookontwikkeling bij Triamant Haspengouw snel onder controle Dirk Selis

21 februari 2020

16u00 0 Sint-Truiden Bij woon- en leefomgeving Triamant Haspengouw in de Halingenstraat in Velm ontstond vanmiddag rond 12u aan flatgebouw Mirabel flinke rook. Een externe tuinfirma was er bezig met onkruidbestrijding. Wellicht zorgde een genster uit de brander voor hitteontwikkeling, waardoor de isolatie van het gebouw begon te smeulen. De aanwezige bewoners werden tijdig geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

De technische ploeg van Triamant Haspengouw trad kordaat op nadat de rook werd opgemerkt. In afwachting van de brandweer probeerden zij verdere rookontwikkeling alvast tegen te gaan. “Uit voorzorg werden de aanwezige flatbewoners van Mirabel meteen geëvacueerd naar een andere locatie in de Triamant-buurt. Zij werden goed begeleid en gerustgesteld door medewerkers van het zorgteam”, vertelt Kristien Vandenberghe van Triamant. “De brandweer kwam snel ter plaatse en kreeg de rook spoedig onder controle. Met een nieuw soort sprinklersysteem dat ze in de muur konden laten zakken, slaagden zij erin om erger te voorkomen zonder de gevelsteen van het gebouw te hoeven verwijderen. Twee uur later was de situatie weer volledig onder controle. Niemand van de bewoners raakte gewond. De brandweer is er zeker van dat de smeulende isolatie geen verdere problemen zal veroorzaken. Op één na konden alle bewoners inmiddels naar hun flat terugkeren. Eén flat is wel redelijk beschadigd. De bewoner zal tijdelijk in een andere flat bij Triamant Haspengouw verblijven.”