Brand verwoest bordeel op Chaussée d’Amour: “Zo goed als zeker kwaad opzet” Dirk Selis

07 februari 2020

09u04 0 Sint-Truiden Aan de Luikersteenweg — de Chausée d’Amour — is vrijdagochtend omstreeks 6.15 uur brand uitgebroken in bordeel Claridge Bar. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Gewonden vielen er niet.

De brand brak uit rond 6.15 uur, en al snel sloegen de vlammen door het dak. De brandweer snelde ter plaatse met drie wagens, en moest al snel vaststellen dat het mogelijk niet om een accidentele brand ging. “Ik ben voor 90 procent zeker dat het hier om brandstichting gaat”, aldus kapitein Dirk Odeurs. “Ik heb dan ook een branddeskundige laten komen.”

Opmerkelijk genoeg moest er donderdag ook al een brandweerploeg ter plaatse gaan omdat er een kleine brand uitgebroken was in één van de achterkamertjes van het bordeel. “We hebben toen alles nagekeken en de zaak afgesloten in afwachting van een nieuwe keuring inzake brandveiligheid”, vervolgt Odeurs. “En dan gebeurt dit...” De lokale politie heeft intussen een onderzoek geopend.

De Luikersteenweg moest in het kader van de brand afgesloten worden tussen de Groot-Gelmenlaan en de Kiezelstraat. Dat bracht de nodige hinder met zich mee voor het verkeer. Er werd een omleiding ingevoerd.