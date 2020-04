Bloesemtoerisme vanuit je tuin: “Kampeer eens bij je thuis” MMM

08 april 2020

20u44 0 Sint-Truiden Het bloesemtoerisme is omwille van corona absoluut verboden. Maar in Sint-Truiden willen ze toeristen en inwoners uitdagen op originele wijze. “Kampeer in je eigen tuin, stuur je beelden en win zo ‘Kamperen tussen de bloesems’", zegt schepen van Toerisme Johan Mas.

Ook de vele leuke bloesemactiviteiten moesten noodgedwongen afgelast worden, zo ook het populaire ‘Kamperen tussen de bloesems’ op vrijdag 17 april. Maar dat is buiten Toerisme Sint-Truiden gerekend. Zij roepen iedereen op om de komende dagen in de eigen tuin te kamperen en de beelden ervan massaal te delen.

“We dagen iedereen de komende dagen uit om samen met je kinderen te kamperen in je eigen tuin", klinkt het. “Deel de beelden van het gezin in de tuin. Wie de mooiste kampeerplek maakt, kan volgend jaar in april gratis deelnemen aan de activiteit Kamperen tussen de bloesems. De winnaar wordt op Paasmaandag 13 april bekendgemaakt.”

Wil je zelf deelnemen aan de wedstrijd kamperen in je eigen tuin? Maak dan van je tuin een leuke kampeerplek, maak er een foto van en deel deze op sociale media met #vakantieineigentuin of stuur de foto naar info.toerisme@sint-truiden.be. De winnaar wordt op 13 april bekendgemaakt. Bloesemherinneringen kan je bezorgen aan Toerisme Sint-Truiden via info.toerisme@sint-truiden.be