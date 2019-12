Bistro Sacre Coeur opent vandaag de deuren nadat ‘t Nieuwscafé ze 14 maanden geleden sloot Dirk Selis

10 december 2019

16u45 0 Sint-Truiden De grootste zaak in centrum Sint-Truiden opent opnieuw de deuren. De zaak die eerder bekend stond als ‘t Nieuwscafé, is nu omgedoopt tot ‘Bistro Sacre Coeur’. Letterlijk vertaald naar bistro Het Heilig Hart, vernoemd naar het plein waarop het pand zich bevindt. Het plein was meer dan 20 jaar één van de populairste plaatsen van Sint-Truiden.

In 1995 opende Pascal Vossius voor het eerst de deuren, in 2010 nam Rik Geladé de fakkel over. Maar sinds eind vorig jaar stond het pand terug leeg. “De witte kassa en een steeds moeilijkere regelgeving maakten het onmogelijk om de uitbating verder te zetten”, zei uitbater Rik Geladé eind oktober toe hij de zaak na 23 jaar sloot. Veel Truienaren hoopten op een nieuwe invulling. Nieuwe zaakvoerders Tom Wazian en Sara Denayer sloegen de handen in elkaar en openen vanaf vandaag opnieuw de deuren. Met een speciale belichting, nieuwe meubels en Haspengouwse invloeden zetten ze de zaak in een nieuw daglicht.

Droom die uitkomt

“Onze droom is nu werkelijkheid geworden. Tom en ik leerde elkaar hier 9 jaar geleden kennen. En kijk ons hier nu staan, als zaakvoerders van één van de mooiste zaken van Sint-Truiden”, zegt Sara bijzonder fier. “Haspengouw op het bord en in het glas, dat is wat we hier brengen. Een plaats waar iedereen kan genieten: van ontbijt tot apero, zakenlunches tot fine dining. Maar ook voor een lekkere pils, een goed glas wijn of een heerlijke koffie”, zegt Tom Wazian, die al heel wat ervaring opdeed bij sterrenzaken zoals Aen Tafel bij Luc Bellings, de Slagmolen en de Barrier.