Bier, fietskleding, woonunits en drones lokken bijna 20.000 bezoekers op Openbedrijvendag Dirk Selis

06 oktober 2019

20u05 0 Sint-Truiden De Voka Open Bedrijvendag was dit jaar opnieuw een succes voor de deelnemende bedrijven. Brouwerij Anders! in Halen was met 5.000 bezoekers de grootste publiekstrekker in Limburg. “De Limburgse topattracties lokten samen bijna 20.000 bezoekers”, zegt Johann Leten van Voka Limburg. “Voor alle 54 Limburgse deelnemers zal dit totaalcijfer uiteraard nog veel hoger liggen. Zij hebben het maatschappelijk belang van ondernemingen succesvol in de kijker gezet.”

De 29e editie van Voka Open Bedrijvendag pakte dit jaar uit met het thema ‘Groen: duurzaam ondernemen’. “In het klimaatdebat wordt soms met de vinger naar bedrijven gewezen. Dankzij deze editie in het teken van duurzaamheid, kunnen de bezoekers mee ontdekken hoe onze bedrijven net een positieve en vaak zelfs voortrekkersrol spelen. Bedrijven zijn immers een deel van de oplossing, niet het probleem”, zegt Johann Leten. “Daarnaast zijn deze bedrijven broodnodig om onze welvaart te garanderen. Op deze Voka Open Bedrijvendag kon je zien met welke inzet onze bedrijfsleiders en hun medewerkers dat iedere dag opnieuw succesvol voor mekaar krijgen.”

Brouwerij Anders!

Dit jaar was Brouwerij Anders! in Halen met 5.000 bezoekers de grootste publiekstrekker, maar ook Bioracer (4.000 bezoekers) en Droneport (3.200 bezoekers) en Warsco Units (3.000 bezoekers) konden op heel wat aandacht van het publiek rekenen. “Uiteraard zal het cijfer van het totale aantal bezoekers in Limburg veel hoger liggen”, verduidelijkt Helga Ponet, Limburgs accountmanager van Voka Open Bedrijvendag. “Dit zijn slechts de cijfers van enkele bedrijven waar erg veel bezoekers over de vloer kwamen. Zij kregen een exclusieve blik achter de schermen en ontdekten wat al deze ondernemingen zo bijzonder maakt.” Volgend jaar vindt Voka Open Bedrijvendag plaats op 4 oktober 2020. Dan viert het haar 30-jarig jubileum. Al sinds 1991 is het namelijk op de eerste zondag van oktober Voka Open Bedrijvendag.