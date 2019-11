Biedt New York de oplossing voor leegstand in Vlaanderen? Voor het eerst winkelpand per dag te huur Dirk Selis

15 november 2019

15u21 0 Sint-Truiden In de Truiense Luikerstraat kan je voortaan een winkelpand voor één dag huren. “Mijn dochter die in de VS werkt vertelde mij over dagcontracten en ik was meteen verkocht. Wat in New York geldt, moet in Vlaanderen ook kunnen.” Voor 100 euro per dag, kosten inbegrepen en waterdicht contract kan je er terecht.

“Als het door de deur kan en niet bij wet verboden is, mag het verkocht worden. De zotste ideeën zijn welkom”, vertelt de rasondernemer Michel Neven. “Mijn dochter, die in San Francisco woont en werkt, was in New York op zoek naar een pand voor een pop-up en leerde zo het systeem van dagcontracten kennen. Waarom niet in Sint-Truiden, dacht ik meteen. Het zou starters op weg helpen en wie weet is het wel oplossing tegen de leegstand die Vlaanderen teistert. Geen lange wurgende huurcontracten, maar een pop-up aan 100 euro per dag, alle kosten (water, licht en verwarming) inbegrepen. Ik heb mijn advocaat aan het werk moeten zetten om dat contract sluitend te maken, want het is meteen een primeur voor ons land. Als het door de deur kan en niet bij wet verboden is, mag het verkocht worden. De gekste ideeën zijn welkom”, zegt Neven.

Boer Jodelkip

Het concept kreeg de opvallende naam Boer Jodelkip. “Als hobbyboer noemde ik mezelf al vaker lachend Boer Jodelkip”, zegt Michel. “Een woord dat niet bestaat. In deze tijden is het belangrijk het verschil te maken. Dit is geen gewone pop-up, het is vernieuwend en geeft jonge mensen die iets willen uitproberen de kans om hun kunstwerken of verzamelingen te verkopen of tentoon te stellen. Bij een uniek project hoort dan ook een unieke naam. Het lijkt nergens op te slaan, maar het is zoals een oorwurm in de muziek: het blijft hangen. Ik ga ook met levende kippen en kakelgeluid werken”, vertelt Neven die vaak opvallende samenwerkingen met kunstenaars opzoekt. Zo heeft hij één van zijn laatste grote bouwprojecten laten vormgeven door de beeldend kunstenaar Hugo Duchateau.

Leegstand

“Als het experiment succes kent, wil ik ook nog wel andere panden op deze manier verhuren”, zegt Michel Neven. Want de leegstand teistert ook de Trudostad. In die andere winkelstraat van Sint-Truiden staan al meer dan 19 panden leeg. En ook de vier door de stad aangekochte pop-up panden staan op losse schroeven. “Vanaf 1 december loopt het contract met de beheerder ‘Your Next Step’ uit Puurs af en wat we dan met de panden gaan doen en wat de eventuele verhuurvoorwaarden zullen zijn, is momenteel in voorbereiding en zal nog worden besproken in de raad van bestuur van Agost”, antwoordde schepen Jelle Engelbosch (N-VA) op de vraag van Stadspartij Sterk, tijdens de vorige gemeenteraad

Reserveren kan op de site www.boerjodelkip.be en op 0467/09.19.29.