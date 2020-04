Bibliotheekservice aan huis schot in de roos: “Meer dan 150 reserveringen in één week tijd” Dirk Selis

07 april 2020

16u04 0 Sint-Truiden Om de inwoners van Sint-Truiden extra ontspanning te bezorgen tijdens de coronacrisis, startte de Bibliotheek Toni Coppers vorige week met een service aan huis. De thuisbezorgdienst van de bib bleek meteen een schot in de roos. Meer dan 150 mensen maakten intussen al gebruik van deze dienst.

De stad Sint-Truiden doet er alles aan om het leven voor haar inwoners zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd. De Bibliotheek Toni Coppers, die enkele weken geleden nog deuren sloot, begon vorige week met een service aan huis. Zo kunnen mensen toch nog boeken en andere materialen ontlenen, ook al is de bib gesloten.

Toni Coppers

“De thuisleverdienst van de bibliotheek is echt een succes. Vanaf dag één kwamen de reserveringen gezwind binnen. Het gaat daarbij voornamelijk over boeken, maar ook gezelschapsspelletjes gaan vlot over de toonbank. Kinderboeken doen het zeer goed met zo een 25% van het aantal reserveringen. Bij de boeken staat fictie op nummer één. De misdaadverhalen van onze ereburger Toni Coppers zitten trouwens regelmatig in de verlanglijstjes van de aanvragers. Cd’s en dvd’s doen het dan weer minder goed”, zegt schepen van Bibliotheek Jurgen Reniers.

Online bibliotheek

“Het is frappant dat onze inwoners snel de weg hebben gevonden naar onze online bibliotheek. Zo wordt nog maar eens duidelijk dat het verder digitaliseren van onze dienstverlening wel degelijk noodzakelijk is. Crisissituaties zorgen soms voor creatieve oplossingen en dat is positief. Wij kunnen nu ook tijdens deze moeilijke periode onze inwoners verzekeren van toegang tot informatie en ontspanning”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Gratis

Alle thuisleveringen in Sint-Truiden zijn gratis. Om de veiligheid te waarborgen en alle mogelijke besmettingen van Covid-19 via de boeken tot het minimum te herleiden, gaan alle boeken na gebruik drie dagen in quarantaine. De catalogus van de Bibliotheek Toni Coppers is online te raadplegen via sint-truiden.bibliotheek.be. Daar kan je ook het reserveringsformulier invullen.

Wie nog geen lid is, kan nu ook boeken uitlenen. Het lidgeld van €5 op jaarbasis voor iedereen ouder dan 18 jaar wordt geregeld na de coronacrisis.