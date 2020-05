Bibliotheek Toni Coppers levert duizendste boekenpakket aan huis Dirk Selis

28 mei 2020

13u10 1 Sint-Truiden Donderdagnamiddag ontving de 73-jarige Huguette Jadoul het duizendste pakket van ‘bib aan huis’. Om de inwoners van Sint-Truiden extra ontspanning te bezorgen tijdens de coronacrisis, startte de Bibliotheek Toni Coppers begin april met deze service. De thuisbezorgdienst van de bib blijkt een schot in de roos.

De Bibliotheek Toni Coppers, die bij het begin van de coronacrisis de deuren sloot, startte begin april met een service aan huis. Zo konden mensen ook tijdens de lockdown boeken en andere materialen ontlenen. Het was meteen een schot in de roos. Mensen kregen het gereserveerde materiaal op enkele dagen tijd aan huis geleverd.

‘Time to momo’

Deze week mocht de bib het duizendste pakket aan huis bezorgen en dat ging naar de 73-jarige Huguette Jadoul. Hoewel bestelde de boeken voor haar echtgenoot. Huguette en haar man zijn trouwe klanten van de bib. Normaal gaan ze elke 14 dagen naar de Truiense bibliotheek. “Dit pakketje is al onze derde bestelling via de bib-aan-huisdienst. We zijn ontzettend blij met deze service. Als de bibliotheek vanaf volgende week weer opent, gaan we zeker langs. Voorlopig kunnen we weer verder met deze boeken en zijn we heel blij met het het boek ‘Dichtbij’ uit de reeks ‘Time to momo’ dat we cadeau kregen”, vertelt Huguette.

Opnieuw open

De bibliotheek gaat vanaf 2 juni opnieuw open, maar kan vanaf volgende week voorlopig enkel bezocht worden om materialen uit te lenen. De openbare pc’s, naslagwerken, tijdschriften en kranten zijn omwille van het hygiënische standpunt niet toegankelijk voor het publiek. Ook de voorleeshoek blijft voorlopig gesloten. De bibliotheekbezoekers kunnen hun boeken inleveren via de boekengleuf aan de ingang. Om de veiligheid te waarborgen en alle mogelijke besmettingen van COVID-19 via de boeken tot het minimum te herleiden, gaat al dit materiaal drie dagen in quarantaine.