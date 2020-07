Bewoners Schurhoven vragen fietsbox op pleintje aan café Hemingway’s Dirk Selis

22 juli 2020

15u59 0 Sint-Truiden De bewoners van de Slachthuisstraat vragen al enige tijd om een fietsbox in hun buurt. “In de kleine rijhuisjes in onze straat hebben de bewoners heel weinig plaats om hun fiets veilig te stallen”, zegt buurtbewoonster Marijke Claes uit de Slachthuisstraat. “Moet kunnen”, reageert schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V).

Er is een open fietsenrek op het pleintje op het kruispunt van de Gasthuisstraat met de Schurhovensteenweg en de Speelhoflaan, aan café Hemingway’s, maar daar worden volgens de buurtbewoners de fietsen besmeurd door de vogels in de grote boom erboven of gewoonweg gestolen. “We zouden graag willen dat er op dat pleintje een gesloten fietsbox komt. Zo blijven onze fietsen veilig en proper. Nu moeten sommigen hun tweewieler parkeren in de living, anderen kochten zelfs een plooifiets om die in de koffer van de auto te kunnen stallen”, legt Marijke uit. De buurtbewoners hadden hun vraag al informeel gesteld aan het schepencollege, zonder gevolg. Ook het gemeenteraadslid Gert Stas (sp.a) had een formele vraag gesteld op 29 mei, maar ook daar kwam geen antwoord op.

“Ik ben het idee zeker genegen”, zegt schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). “We voorzien al fietsboxen aan het eind van de Vissegatstraat. Dus als er hier behoefte is aan een fietsbox, zie ik niet in waarom we daar niet voor kunnen zorgen. Ik bekijk het een en ander met de diensten en zal met de buurtbewoners verder terugkoppelen.”