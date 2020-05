Bewoners Driewilgenstraat overhandigen straatpetitie aan schepencollege: “Waarom moet de helft van de straat nu plots wel betalen voor riolering?” Dirk Selis

20 mei 2020

15u47 0 Sint-Truiden Marcel Lelièvre van de Truiense Driewilgenstraat overhandigde woensdag een Marcel Lelièvre van de Truiense Driewilgenstraat overhandigde woensdag een petitie aan schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). Nu blijkt dat de helft van de inwoners plots moet betalen voor hun aansluiting op de nieuwe gescheiden riolering, staat de straat in rep en roer. “Wij betalen allemaal belastingen, wonen in hetzelfde dorp, zelfs in dezelfde straat en willen allemaal op gelijke wijze behandeld worden”, klinkt het.

“Het schepencollege keurde in de vergadering van 14 april 2017 meerdere rioleringsprojecten goed, waaronder dat van de Driewilgenstraat”, legt Marcel uit. “Daarbij bepaalden ze dat in die gebieden de inwoners zouden gesubsidieerd worden wanneer ze zich weer aansloten op de nieuwe gescheiden riolering. In de eerste fase van de werken werden de bewoners inderdaad vergoed, maar nu de andere kant van de straat wordt aangepakt, blijkt plots dat dat niet meer kan: de buren mogen dokken.”

“Pure kafka! Dat gaat er bij ons niet in”, gaat Marcel verder. “Wij betalen allemaal belastingen, wonen in hetzelfde dorp, zelfs in dezelfde straat en willen allemaal op gelijke wijze behandeld worden. Vandaar deze petitie die door alle bewoners is ondertekend. Het buurtcomité vraagt dan ook dat de overige inwoners van de Driewilgenstraat op dezelfde manier worden behandeld zoals de andere bewoners in de naburige straten en in dezelfde straat, en dat conform de beslissing van het schepencollege van 14 april 2017.”

Project Vrijheersstraat

“Enkel de woningen in de Driewilgenstraat die behoren tot het afkoppelingsgebied en -project Vrijheersstraat hebben recht op die subsidie (de woningen aan het kruispunt, red.)”, reageert schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). “Dat staat ook zo in de beslissing van het college. De andere inwoners van de Driewilgenstraat behoren niet tot project Vrijheersstraat en kunnen helaas geen aanspraak maken op die subsidie. Ik begrijp die mensen hun frustratie, maar alhoewel de huizen in dezelfde straat staan, behoren ze planmatig tot een ander project. Het is wel zo dat die mensen recht hebben op een tegemoetkoming van Infrax voor een bedrag van 400 euro. Wij zullen de mensen die dat willen, helpen met de nodige formaliteiten.”

Staartje

Gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) zal de situatie maandagavond op de Truiense gemeenteraad aankaarten. “Het kan niet dat er andere regels gelden voor dezelfde ingrepen, laat staan in een en dezelfde straat. Het schepencollege moet deze discriminatie zo snel mogelijk rechtzetten. Iedere inwoner van de eerder goedgekeurde projectgebieden had recht op subsidies voor het afkoppelen van hemelwater. Dat recht moet behouden blijven.”