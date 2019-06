Bewoner lichtgewond na rookontwikkeling in appartement Toon Royackers

27 juni 2019

12u14 2 Sint-Truiden Langs de Prins Albertlaan in het centrum van Sint-Truiden is donderdagmorgen een bewoner bevangen geraakt door de hevige rookontwikkeling in zijn appartement. Kort voor 8 uur was daar vuur ontstaan, vermoedelijk door een oververhit pannetje op het fornuis.

Het vuur was al overgeslagen naar de dampkap en een deel van de keuken. Toen de bewoner wakker werd, hing er al een dichte rook in zijn appartement. Brandweerpost Sint-Truiden snelde ter plaatse. Zij kregen de vlammen in de keuken na enkele minuten onder controle. De getroffen bewoner werd wel met een lichte rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. De lokale politie sloot even de omgeving af tijdens de bluswerken, waarna de brandweer het appartement verluchtte. De schade bleef door de snelle tussenkomst beperkt tot de keuken.