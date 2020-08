Bestuurder boort zijn Jaguar-jeep in gevel van Sociaal Huis en pleegt vluchtmisdrijf Dirk Selis

10 augustus 2020

10u26 0 Sint-Truiden Omstreeks 5 uur maandagochtend heeft een bestuurder zijn Jaguar-jeep in de gevel van het Sociaal Huis in Sint-Truiden geboord. Niemand raakte gewond. De bestuurder ramde nog een geparkeerde auto en pleegde daarna vluchtmisdrijf.

“Wat die bestuurder bezielde, is mij een raadsel”, zegt de voorzitter van het Zorgbedrijf Pascy Monette (Open Vld). “Misschien werd de man onwel of was hij dronken? De schade aan de gevel is alvast aanzienlijk. De politie is een onderzoek gestart over de juiste omstandigheden en mogelijke motieven.”

Bij de politiezone Sint-Truiden -Nieuwerkerken-Gingelom kwam omstreeks 7 uur maandagochtend een oproep binnen. “Het klopt dat een Jaguar-jeep zich in de gevel van het Sociaal Huis geboord heeft”, zegt de woordvoerder van de politiezone Evi Lennertz. “De bestuurder heeft bij het wegrijden nog een geparkeerd voertuig geramd. Ondertussen zijn we een onderzoek gestart. Buurtbewoners hebben rond 5 uur vanochtend (maandag, red.) een luide klap gehoord, vermoedelijk was dat het geluid van de aanrijding. In ieder geval zijn alle mensen die getuigen waren van de aanrijding of die meer informatie hebben, welkom bij onze diensten.”