Ben Weyts stelt GAIA en dierenasiel Sint-Truiden gerust: “Dierenasielen kunnen hun activiteiten verderzetten” Dirk Selis

20 maart 2020

16u23 0 Sint-Truiden Woensdag moesten alle dierenasielen de deuren sluiten. In Vlaanderen kunnen er dus geen dieren meer geadopteerd worden. De asielen dreigen overvol te raken. Samen met het dierenasiel van Sint-Truiden vraagt GAIA duidelijke richtlijnen aan de regering. Maar Weyts neemt de onduidelijkheid nu weg: “Onder meer dierenasielen kunnen hun activiteiten dus verderzetten, met respect voor de voorzorgsmaatregelen rond bijvoorbeeld hygiëne”

De huidige coronacrisis vormt een reëel probleem voor de dierenasielen in ons land. Eerst en vooral en niet in het minst wat de vrijwilligerswerking betreft. Er zijn geen duidelijke richtlijnen en veel vrijwilligers blijven thuis. Daardoor dreigt het vast personeel – als dat er al is – extra belast te worden. “De vrijwilligers zijn vaak heel belangrijk voor de dagelijkse verzorging van de dieren”, zegt Ann De Greef van Gaia. “Wij vragen dan ook dat de regering een uitzondering voorziet en vrijwilligers wel nog toelaat om te gaan helpen in de dierenasielen - mits de dierenasielen uiteraard alle maatregelen in acht nemen. Het is en blijft de keuze van het dierenasiel zelf of ze die uitzondering nodig hebben en willen gebruiken.”

Kittenseizoen

Ook het aantal adopties ligt op dit moment zo goed als stil. “Mogen de mensen nog dieren adopteren?” vraagt Philip Zurinckx zich af. “Geen kat die het weet. Maar als wij enkel instroom van dieren hebben en geen uitstroom, zijn de gevolgen dramatisch. Zeker nu het kittenseizoen eraan komt.” Zurinckx en GAIA stellen voor dat de regering de adoptiedienst verder laat lopen. Adopteren kan dan op afspraak, zodat niemands gezondheid in het gedrang komt.

Duidelijkheid

Als laatste onduidelijkheid halen GAIA en het dierenasiel de sterilisatieprojecten van de zwerfkatten aan. “Lopen deze nog?” vraagt Ann De Greef zich af. “Indien dit stopgezet wordt, zitten we binnen een aantal maanden met een massale instroom van kittens in de dierenasielen. En dan zullen de steden en gemeenten opnieuw een forse stijging zien in hun zwerfkattenpopulatie. Wij roepen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op om bij de federale regering onze asielen te gaan verdedigen en de nodige uitzonderingsmaatregelen te vragen.”

Gewoon doorgaan

“Het verzorgen van dieren die voor hun welzijn en gezondheid afhankelijk zijn van de mens is een essentiële activiteit, die gewoon kan doorgaan”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts, na overleg met het crisiscentrum. “Onder meer dierenasielen kunnen hun activiteiten dus verderzetten, met respect voor de voorzorgsmaatregelen rond bijvoorbeeld hygiëne. Ik wil dierenverzorgers bedanken dat zij in deze moeilijke tijden niet alleen aan mensen, maar ook aan dieren denken”, zegt Weyts. “Zonder vrijwilligers in asielen komen veel dieren in problemen”.

Financiële ondersteuning

“De terechte aandacht voor de gezondheid van de mens mag er niet toe leiden dat we de gezondheid van dieren uit het oog verliezen”, zegt Weyts. “We kunnen in de dierenasielen gelukkig rekenen op gemotiveerde vrijwilligers, die zelfs in moeilijke tijden blijven instaan voor dierenwelzijn. In woord en in daad. We gaan daar ook geld tegenover zetten. Ik heb al voor de eerste keer een eenmalig bedrag toegekend aan alle erkende asielen. Nog dit jaar zal ik ook een structurele financiële ondersteuning van de dierenasielen voorzien. Die steun zal meer dan welkom zijn de volgende maanden”. De diensten van minister Weyts werken nu samen met het crisiscentrum aan een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen in verband met het houden en verzorgen van dieren.