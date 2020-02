Beloofde strenge controles zijn een feit: al 155 bestuurders beboet in nieuwe zone 30 Dirk Selis

06 februari 2020

11u43 0 Sint-Truiden Toch geen absolute snelheidslimiet van 30 km/u in de binnenstad, wél strengere controles. Burgemeester Heeren (CD&V) kondigde strikte controles aan, en hield zich deze week aan haar woord.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de hele binnenstad een maximumsnelheid van 30 km/u te installeren. Deze maatregel kwam er mede op vraag van de kinderen uit de stad. In 2017 trokken de kinderraadsleden op mobiliteitsonderzoek in Sint-Truiden, en maakten van veiligheid aan de schoolomgevingen een aandachtspunt.

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) wilde mee in dit verhaal. “De uitbreiden van de zone 30 betekent een belangrijke stap voor de veiligheid van fietsers en voetgangers,” klonk haar redenering. Over dit plan werd echter geen politieke consensus in het schepencollege gevonden, en werd dus teruggeschroefd. Heeren benadrukt in deze dat deze beslissing er kwam na analyse van snelheidsmetingen en bevolkingsenquêtes. “Hoewel de snelheidslimiet van 30 km/u wegvalt, gaan we wel strenger controleren of automobilisten de nieuwe limiet respecteren,” beloofde ze eind oktober 2019.

Deze nieuwe limiet slaat op de aangepaste zone 30 in het centrum van Sint-Truiden, die sinds eind 2019 in voege is. Binnen de stadsvesten en aan scholen geldt de nieuwe snelheidslimiet. Op de toegangswegen naar het centrum, zoals de Luikersteenweg en Tiensesteenweg, is de maximumsnelheid beperkt tot 50 km/u. Ook Politiezone Sint-Ruiden-Gingelom-Nieuwerkerken benadrukte dat deze nieuwe snelheidsregelingen gepaard zouden gaan met een strikte handhaving.

Belofte maakt schuld

Deze week bleek dat Burgemeester Heeren en het politiekorps zich aan hun woord hielden. De verkeersdienst van de lokale politie voerde op woensdag 5 februari een uitgebreide snelheidscontrole op de Speelhoflaan in de schoolomgeving. Ze controleerden 388 voertuigen, waarvan liefst veertig procent van de bestuurders in overtreding waren.

Deze 155 personen kregen een boete van minimum 53 euro, die onmiddellijk geïnd werd. “Afhankelijk van het aantal kilometer per uur over de limiet, gingen de boetes nog de hoogte in,” zegt woordvoerder Evi Lennertz van de bevoegde politiezone.

Nieuwe fietsstroken

Het stadsbestuur voorzag tegelijk met de invoering van de zone 30 ook afgebakende fietsstroken ter hoogte van de Naamsevest en Nieuwpoort. Hiermee zal de fietsring rond de vesten worden vervolledigd en worden fietsers afgezonderd van het autoverkeer.

In de toekomst komen er ook nog verschillende fietsoversteekplaatsen. Beide projecten zouden in de eerste helft van 2020 gerealiseerd worden. Ludwig Vandenhove reageert (sp.a) sceptisch: “Over die fietsring en oversteekplaatsen is al veel gecommuniceerd, maar concreet zie ik nog niets. Zoiets heet aankondigingspolitiek.”