Belangrijke nutswerken in de Plankstraat DSS

31 mei 2019

17u03 0 Sint-Truiden De nutswerkzaamheden aan de Groenmarkt worden momenteel afgerond. Vanaf volgende week gaan deze werken verder in de Plankstraat.

“Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden, zal dit zo’n vijf weken in beslag nemen. Zolang is de werfzone niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer” klinkt het Stadbestuur. Tot eind juni of begin juli zal je vanuit de Ridderstraat bijgevolg niet naar de Plankstraat kunnen rijden. De Ridderstraat wordt dan vanaf de Hamelstraat doodlopend. De Plankstraat in- en uitrijden kan via het kruispunt met de Stenaertberg, Clement Cartuyvelsstraat en Houtmarkt. Tijdens de duur van de werken geldt er met andere woorden plaatselijk dubbelrichtingsverkeer in de Plankstraat.