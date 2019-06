Beginnende fietsers krijgen fietsdiploma Dirk Selis

04 juni 2019

15u00 3 Sint-Truiden Met een tiendelige lessenreeks leerden ook dit jaar volwassenen van verschillende nationaliteiten behendig fietsen in het drukke verkeer. Maandag ontvingen de deelnemers hun officiële fietsdiploma, waarmee ze voortaan vol zelfvertrouwen en de nodige kennis de weg op kunnen.

Snel ergens geraken? Dan spring je even de fiets op. Toch is dat voor meerdere mensen letterlijk sneller gezegd dan gedaan. Sommigen hebben eenvoudigweg nooit de gelegenheid gehad om met de tweewieler op de openbare weg te leren manoeuvreren. Daarom organiseren de stad en vzw Gastvrij Sint-Truiden (Masala) jaarlijks de cursussenreeks ‘Leren fietsen voor volwassenen’. Ze krijgen hiervoor de ondersteuning van Paxx Global Cycling en Fedasil.

Vlot en veilig

“Ook dit keer leerden zo’n tien volwassenen van verschillende nationaliteiten zich vlot en veilig met de fiets door het verkeer te bewegen. Een aantal onder hadden hier nooit de kans toe gekregen, terwijl anderen wel technische bagage hadden maar net ervaring misten. Dat en veel meer brachten we hen tijdens tien opeenvolgende lessen bij”, vertelt schepen van Integratie Hilde Vautmans. “Fietsen is namelijk belangrijk om je op een gezonde manier te verplaatsen en in beweging te blijven. Voor velen is de fiets, meer dan de auto, zelfs onmisbaar om op een volwaardige manier aan de samenleving te participeren. Alle deelnemers waren dan ook wat blij met het fietsdiploma dat ze na de laatste cursusdag in ontvangst mochten nemen”.

Extra perspectieven

“Nu zijn zij ook in staat om zich zelfstandig naar de school, de winkel of het werk te verplaatsen. Dat biedt voor deze mensen extra perspectieven, waardoor ze ook meer zelfzeker in het leven staan. Wij zijn blij dat we daaraan als stadsbestuur kunnen bijdragen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.