Beestig bezoek in woonzorgcentrum ’t Meiland DSS

25 juni 2019

16u18 0 Sint-Truiden Dinsdag kwam de mobiele boerderij van ‘Stal Ter Koze’ op bezoek in woonzorgcentrum ’t Meiland. De bewoners van ’t Meiland konden onder andere kennismaken met Olaf de geit, Alice het varken en Dreamy het miniatuurpaardje. Ook de kinderen van groepsopvang De Rakkertjes kwamen een kijkje nemen.

“Voor de bewoners van woonzorgcentrum ’t Meiland is het niet evident om een uitstap te doen naar de zoo of een boerderij. Daarom hebben we een beroep gedaan op de mobiele boerderij van ‘Stal Ter Koze’, zij kwamen met hun dieren ter plaatse en bezorgden onze bewoners een prachtige namiddag”, zegt woordvoerder Evelyne Fontaine van Zorgbedrijf Sint-Truiden.